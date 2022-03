'É triste perder, mas seria mais triste parar de lutar', diz Rodallega após revés do Bahia

Um dos destaques do Bahia na atual temporada, o atacante Hugo Rodallega lamentou a situação em que o tricolor se encontra e a derrota para o Atlético de Alagoinhas, por 2x1, na noite desta quarta-feira (2), pelo Campeonato Baiano.

Nas redes sociais, o colombiano revelou tristeza pelo resultado no Carneirão, mas pregou que o time deve continuar brigando pelos seus objetivos.

"É triste perder, mas seria mais triste parar de lutar, o sucesso não se espera, ele se constrói, precisamos do seu apoio no sábado", escreveu ele fazendo referência ao confronto com o Sport, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Rodallega é o artilheiro do Bahia na temporada, com sete gols. O atacante sempre usa as redes sociais para interagir com os torcedores. Após a derrota em Alagoinhas, ele foi um dos poucos que recebeu cumprimentos da torcida no estádio.