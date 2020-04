E-tron, primeiro SUV elétrico da Audi, tem autonomia para rodar até 436 quilômetros

Elétrico tem autonomia para viajar

(Foto: Audi/Divulgação)

Um dos desafios dos carros elétricos é a autonomia, mas a engenharia da Audi achou uma boa solução para isso no e-tron. O SUV que começou a ser vendido essa semana pode rodar até 436 quilômetros com uma única carga, é o suficiente para ir de Salvador até Lençóis, na Chapada Diamantina.

O novo veículo é equipado com dois motores elétricos, que combinam para uma potência total de 408 cv com 67,7 kgfm de torque. Por ter torque instantâneo, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,7 segundos e a velocidade máxima, que é controlada eletronicamente, é de 200 km/h. Ótimo resultado para um modelo que pesa 2.655 kg, sendo que 700 kg são referentes as baterias. Para recarregar esse Audi, basta plugá-lo em uma tomada, desde uma simples 110 volts até as de alta tensão (desde que sejam aterradas), o tempo varia de acordo com a potência elétrica disponível. Em estações de recarga ultrarrápida de 150 kW, por exemplo, é possível compor até 80% da bateria em 30 minutos.

Por algumas semanas, a Audi vai manter os preços divulgados em novembro: R$ 459.990 para a versão Performance e R$ 499.990 para a Performance Black. Posteriormente, estes valores subirão para R$ 499.990 e R$ 539.990, respectivamente. Muito bem equipado, inclui tecnologias semi-autônomas e suspensão a ar adaptativa. O e-tron é importado da Bélgica e tem garantia de quatro anos, sendo que as baterias têm cobertura de oito anos. O objetivo da Audi é ser neutra na emissão de CO2 até 2050

O interior é luxuoso e moderno. Já o porta-malas leva até 600 litros (Audi/Divulgação) O e-tron, SUV elétrico da Audi, tem autonomia para rodar até 436 km (Audi/Divulgação) O preço inicial promocional é de R$ 459.990 e a garantia é de 4 anos (Audi/Divulgação) (Audi/Divulgação)

PESQUISAS E OPORTUNIDADES

Passada a tensão inicial, os consumidores estão se adequando aos novos hábitos e se acostumando com a necessidade do distanciamento social. Os que estão interessados em trocar ou adquirir um carro novo podem aproveitar ações promocionais e realizar a negociação de forma digital, via WhatsApp, por exemplo. Entre as ofertas deste período, a Hyundai está oferecendo descontos, IPVA grátis ou vale-combustível de até R$ 3 mil. No último caso, o voucher será entregue em maio e poderá ser usado até dezembro.

Veja as declarações de três executivos da indústria:

"Acreditamos ser o momento de retomar as ações de vendas, de forma cuidadosa e responsável, respeitando esse período delicado para nossos clientes e colaboradores. O foco é oferecer condições atrativas para aqueles que se planejaram e já pensavam em adquirir um veículo zero-quilômetro".

Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil

"Em período de Isolamento Social, o site da Audi, mesmo com a queda nas vendas de automóveis, manteve o mesmo patamar de visitas de antes da crise. Isso se deve por três fatores fundamentais: a busca mais detalhada de informações sobre os produtos, já que os consumidores estão aproveitando o tempo maior em casa para escolherem com calma; o entendimento das ações que a montadora está tomando nesse período de Covid-19, incluindo informações sobre funcionamento das concessionárias; e para download do livro de 25 anos da Audi no Brasil, que já superou a casa de 20 mil acessos em quinze dias".

Cláudio Rawicz, diretor de marketing da Audi do Brasil

"Logo no início da pandemia e do fechamento das concessionárias no Brasil, nosso volume de leads caiu cerca de 70%. No entanto, quando a nova campanha comercial da Jeep começou, multiplicamos por três o número que era o normal antes. Os resultados foram tão bons que os três dias de maior acesso ao nosso site aconteceram após o lançamento dessa campanha em que a Jeep paga até oito das primeiras parcelas de um Renegade ou Compass. Elevamos o número de cerca de 200 mil por dia para 310 mil acessos diários, um aumento de 55%".

Everton Kurdejak, diretor de Vendas da Jeep do Brasil



RETOMADA CAUTELOSA

De acordo com Pablo Di Si, presidente da Volkswagen na América Latina, a empresa deve antecipar a retomada da produção de duas de suas plantas na região para atender à demanda do mercado externo, mais precisamente do México e dos Estados Unidos. O plano inicial é começar a trabalhar na reativação das fábricas de São Carlos, no interior de São Paulo, e de Córdoba, na Argentina, entre o fim deste mês e o começo de maio. O executivo ressaltou que depende das condições sanitárias e da autorização dos governos locais.

A fábrica da Volkswagen em São Carlos exporta motores para o México

(Foto: Volkswagen/Divulgação)

O CUSTO DA PANDEMIA

Em entrevista online, Di Si voltou a falar sobre os custos elevados da crise para a indústria automotiva. O executivo calcula que a pandemia do coronavírus vá custar R$ 40 bilhões à indústria automotiva em queima de caixa. Isso está ocorrendo pela interrupção da geração de receitas enquanto diversos custos operacionais ainda precisam ser pagos. Di Si expressou ainda que há preocupação com toda a cadeia da indústria, que envolve autopeças, concessionários e funcionários. E reforçou "a vida acima de tudo".

OROCH SÓ 1.6

A Renault não está mais oferecendo a Duster Oroch com motor 2 litros. No momento, a fabricante resumiu a oferta da picape ao propulsor 1.6 litro em três versões: Express (R$ 68.140), Expression (R$ 75.990) e Dynamique (R$ 78.990).

(Foto: Renault/Divulgação)

Aniversariante da semana, quando completou 94 anos, a Rainha Elizabeth II, é fã dos modelos da britânica Land Rover:

(Foto: Land Rover/Divulgação)

(Foto: Reprodução)