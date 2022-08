Ebateca celebra 60 anos com eventos, documentário e coleção de joias

Primeira escola de ballet clássico do Norte e Nordeste, o Grupo Ebateca celebra, neste mês de agosto, 60 anos de história. Entre as ações em torno da data, a instituição de dança, com 10 unidades em toda a Bahia, volta às origens com o espetáculo “Conexões de Amor à Dança”, que será apresentado na sala principal do Teatro Castro Alves, no dia 24, com a presença de alunos e ex-bailarinos.



Além da apresentação, a programação de ações festivas em agosto começará no dia 7, com missa celebrada na Paróquia da Vitória, e encontros sociais com diretores, amigos e parceiros da Ebateca.



O lançamento de um documentário que registra as seis décadas de atividades também está previsto, com participação de Carlinhos Brown e Daniela Mercury, artistas que acompanham e apoiam a instituição.

Bodas de diamante não poderiam ficar sem o brilho de uma coleção especial de joias, inspirada no legado da Ebateca e assinada pela Ivan Joias. A linha “Criar, Dançar e Amar” é resultado de uma collab inédita entre as duas tradicionais marcas e trará, além das palavras em braceletes, seis elementos relacionados ao universo de dança em pingentes. Um percentual do valor obtido com a venda das peças será direcionado para apoio a bailarinos sem condições financeiras em festivais de dança internacionais.

