Ebserh contrata arquitetos e engenheiros para atuar no combate ao coronavírus

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh (Foto: Divulgação)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está contratando arquitetos e engenheiros dispostos a participar do combate ao novo coronavírus. Os profissionais serão necessários para atuar nos hospitais da Rede Ebserh, realizando mudanças nas estruturas das construções de forma a acomodar os pacientes com Covid-19. As inscrições vão até segunda-feira, 06, através do site www.institutoaocp.org.br/concurso e o resultado será divulgado na próxima quarta-feira, 08 de abril.

Os selecionados receberão salário de R$ 10.350 para jornadas de 40 horas semanais. Para a seleção, serão levados em conta fatores como currículo e experiência profissional. Não podem se inscrever pessoas com idade próxima ou superior a 60 anos, e nem portadores de doenças crônicas.