Éder Militão aciona a Justiça contra ex-esposa e pede indenização por danos morais

O fim do relacionamento de Éder Militão e Karoline Lima não colocou um ponto final nos problemas entre os dois. O jogador, depois que foi visto em uma festa nos Estados Unidos, enquanto a ex-esposa estava nos últimos meses da gravidez, entrou com uma liminar, em caráter de Tutela de Urgência, pedindo que a famosa não fizesse mais publicações depreciativas envolvendo o seu nome.

Segundo apurações do site Em Off, do IG, o atleta relatou que Karoline teria usado as redes sociais para ofendê-lo publicamente e que estaria sofrendo abusos e agressões na web, principalmente no Instagram, após a polêmica da festa. Militão ainda reforçou que a ex-esposa pediu para os seguidores propagarem discurso de ódio no seu perfil.

Na ação, Éder pediu que a ex-companheira seja obrigada a apagar todas as publicações e declarações ofensivas feitas contra ele, contendo também o pagamento de R$ 45 mil por danos morais.

No entanto, a Tutela de Urgência foi indeferida, pois a Justiça compreendeu que não ficou comprovado que a influenciadora agiu de modo depreciativo contra o ex-marido.