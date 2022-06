Edição do CORREIO desta sexta (10) terá taça especial para o Dia dos Namorados

Quer presentear o mozão no Dia dos Namorados, mas não sabe o que fazer? A edição dessa sexta-feira (10) do CORREIO será vendida com uma promoção para os apaixonados. Além do jornal, o leitor também poderá levar uma taça para brindar no Dia dos Namorados ou para se presentear no final de semana.



"O Dia dos Namorados é uma data que sempre prestigiamos no calendário de nossas ações, pois é sempre muito aguardada pelos nossos leitores", afirmou a analista de vendas e marketing do CORREIO, Caroline Coutinho.

Serão duas opções de cores, branca e vermelha, ambas estampadas com a frase “Eu te amo”. O valor do jornal com a taça é R$ 4,00.

Haverá também edição avulsa do Jornal CORREIO, sem o copo, vendida por R$ 1,75. Os assinantes que moram em Salvador e também quiserem receber o copo em casa devem ligar para central de atendimento na sexta-feira, através do número (71) 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato, somente por telefone. A promoção é válida enquanto durar o estoque.