Edição do CORREIO desta sexta acompanha copo com a cara do verão

O verão chegou e nada melhor do que levar para casa conteúdo de qualidade e um lindo copo para se hidratar. Quem comprar a edição dessa sexta-feira (22) do jornal CORREIO por R$ 2,50 leva um copo. Essa promoção abrange todos os pontos de vendas credenciados no estado. São milhares de exemplares em duas cores: azul e rosa.

Neste ano de pandemia, a estação do ano mais esperada pelos baianos não vai poder ser a mesma, mas é possível aproveitar de forma segura e saudável. Para provar isso, o projeto Sou Verão, que sempre acontecia na praia da Barra, em Paripe e no Litoral Norte, promovendo diversas práticas esportivas, precisou se reinventar. Este ano o projeto contempla vídeos que orientam como aproveitar o verão de forma segura. O conteúdo está sendo postado no IGTV do jornal e poderá ser acessado também através do QR Code que estará disponível nos copos.

No material vem o recado: “A essência desse verão é se cuidar”. Esse é o slogan da campanha que a gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa, resume bem: “Um copo de verão, com a cor do verão e vibrante como o verão para se hidratar e se cuidar”. Segundo Marta, a ideia é incentivar as pessoas a continuarem praticando exercícios físicos, se alimentando bem e se cuidando durante a pandemia. “Vai ser de uma maneira diferente, mas mantendo distanciamento e a própria segurança e a do outro”, diz.

O CORREIO também já disponibilizou ao longo do ano de 2020 máscaras, álcool em gel e face shield. Agora com o copo, o kit fica completo. Lembrando que os copos são ecológicos e de fácil decomposição no ambiente. “O material que utilizamos para o copo é o polipropileno, que é resistente, flexível e 100% reciclável. Ele pode ser utilizado e higienizado centenas de vezes, por isso, substitui o copo plástico”, explica o proprietário da Multimídia, Paulo Lima, destacando o caráter ecológico do produto.

Os assinantes do jornal podem solicitar o copo através da Central de Atendimento (71) 3480-9140.