Edição do Correio* do aniversário de Salvador

O Correio* preparou uma edição especial de aniversário de Salvador para este final de semana. Nela, o leitor poderá conferir uma série de ações e conhecer pessoas que estão fazendo diferença na capital baiana, que completa 471 anos no dia 29 de março, durante a pandemia de coronavírus. O chefe de reportagem Jorge Gauthier dá detalhes de como será a edição especial. Confira:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Em breve em agregadores como Google Podcasts

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida