Edifício residencial será construído no local onde ficava a Perini da Barra

Antigo imóvel onde funcionou a Perini da Barra dará espaço a edifício residencial (Foto: Alô Alô Bahia)

O famoso imóvel onde durante anos funcionou a Perini da Barra, na Rua Miguel Burnier, em Salvador, começou a ser demolido na última segunda-feira (18). No local, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, será erguido um edifício residencial, ao contrário das especulações que antecipavam a abertura de um centro comercial. A demolição completa deve durar alguns dias.

A delicatessen foi aberta em 1964, pelos sócios Delmiro Carballo Alfaya e José Faro, o Pepe, como Panificadora Elétrica da Barra. Em 1979, passou a se chamar Panificadora, Doceria e Sorveteria Perini. Em 2021, após 57 anos de história, a loja fechou as portas. A Perini vale lembrar, pertence ao grupo chileno Cencosud desde 2010, após uma negociação de 27,7 milhões de dólares.



Barracuda Boutique (foto: divulgação)

Hotel do Grupo Barracuda reabre em Itacaré com novo nome

Depois de 45 dias fechado para uma requalificação, uma das hospedagens mais tradicionais de Itacaré, no sul da Bahia, já tem data para reabrir com novo nome e conceito. Na próxima segunda-feira (25), o antigo Vila Barracuda, localizado na Orla dos Pescadores, será apresentado como Barracuda Boutique. Criado há quase 10 anos por um grupo de amigos suecos e brasileiros, o pequeno hotel, que faz parte do Grupo The Barracuda, manteve o estilo único, unindo o clima descontraído da região com a sofisticação minimalista escandinava, mas promoveu algumas atualizações, como modificações nas áreas comuns. Comandado pelo chef (e capoeirista ) Eliés Santos, nativo de Itacaré, o restaurante do empreendimento também teve o menu reformulado.

Roberta Badaró (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Festa em Ondina

Aniversariante do próximo dia 31 de julho, a empresária Roberta Badaró celebrará a mudança de idade um dia antes, com festa em Ondina, no apartamento da mãe, a médica Juliana Badaró. Na ocasião, Roberta receberá os convidados ao lado dos irmãos Filipe e Flávia e do pai, o médico infectologista Roberto Badaró.

Aram Yami (foto: divulgação)

Sensação de lar

Localizado no Santo Antônio Além do Carmo, o hotel boutique Aram Yami acrescentou às suas opções de hospedagem a possibilidade de reserva de todo o espaço para um só grupo de pessoas. A ideia, segundo sua administração, é que o lugar crie uma sensação de lar para seus visitantes. O hotel de localização privilegiada tem seis suítes únicas, vista para a Baía de Todos os Santos, arquitetura histórica e decoração que faz quem o visita ter a sensação de que está em outro século. Além da possibilidade de reservar todo o espaço, o Aram Yami oferece uma espécie de serviço de concierge, no qual dá suporte para que seus visitantes vivam experiências completas, sejam gastronômicas ou culturais.

Jantar na Marina

Fritz Paixão, à frente da CleanNew, celebra a expansão da empresa durante jantar exclusivo no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, no próximo dia 27 de julho, com show acústico de Adelmo Casé. O empresário aproveitará o encontro para conversar com arquitetos, decoradores e lojistas do ramo sobre como ampliar seus negócios. A CleanNew vem passando por um grande processo de expansão e, em breve, inaugurará sua nova sede, no Parque Tecnológico de Sorocaba(SP), em uma área de 3.000m2.

Anna Mariani (divulgação)

Recital

O NEOJIBA homenageará a fotógrafa carioca Anna Mariani durante recital nesta sexta-feira (22), às 19h, no Parque do Queimado, em Salvador. A apresentação, que tem direção musical do maestro Ricardo Castro e direção de arte de Bia Lessa, marca um mês do falecimento da artista, que foi criada na Bahia. Os ingressos podem ser reservados através da plataforma Sympla ou retirados no local. Anna, em tempo, ganhará um documentário sobre sua obra produzida pelo diretor Alberto Renault. O filme está em processo final de produção.

Joyce Pascowitch (foto: Paulo Freitas/divulgação)

Alô Alô Comporta

Apaixonada por Trancoso e Salvador, onde mantém apartamento, Joyce Pascowitch, do Grupo Glamurama, embarcou nos últimos dias para Comporta. Frequentado pelo jet set, o balneário português virou destino certo para férias sem ostentação. O Alô Alô Bahia também aterrissou no local e, de lá, está preparando uma matéria com as principais dicas do vilarejo.