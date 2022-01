Edifício Sulacap ganhará café e galeria de arte com vista para a Baía de Todos os Santos

Num ponto estratégico da Praça Castro Alves, no final da Avenida Sete de Setembro, o Edifício Sulacap virou ponto de referência dos amantes do Carnaval de Salvador. Fundado em 1946, o prédio tem projeto dos arquitetos Anton Floderer e Robert Prendice e grande valor histórico para a cidade, sem falar de uma das mais belas vistas da Baía de Todos os Santos.

Belo exemplar da Art déco no Brasil, o edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) desde 2008 e, segundo Adson Improta, que assumiu a gestão do condomínio em abril de 2021, existe um projeto de revitalização em curso, contemplando a recuperação do terraço, que não está aberto ao público atualmente.

No espaço, com vista privilegiada para outros símbolos locais, como o Mosteiro de São Bento, Igreja de São Francisco, Elevador Lacerda, Mercado Modelo e Forte de São Marcelo, serão instalados um café, ainda sem nome, e uma galeria de arte, com previsão de abertura para o segundo semestre deste ano.

“Temos uma equipe para captação de apoio cultural e para a revitalização”, disse Adson em entrevista ao Alô Alô Bahia, que confirmou a abertura de um segundo café no térreo do prédio, ainda em fevereiro, quando ele espera também abrir agendamento para visitas ao terraço.

