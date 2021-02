Edital para gestão de 200 leitos no hospital de campanha da Fonte Nova é publicado

O edital para contratar uma organização social que fará a gestão do Hospital de Campanha Arena Fonte Nova foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (23). A expectativa é que os leitos sejam abertos até o final da semana.

O edital contempla 200 leitos, sendo 100 de Terapia Intensiva (UTI) e 100 clínicos, que serão abertos progressivamente. De imediato estarão disponíveis 50 leitos de UTI e 30 clínicos.

Em um post no Twitter nesta terça, o governador Rui Costa alertou que a abertura de leitos não significa é um caminho único para conter o avanço da pandemia.

Vamos reabrir o Hospital de campanha da Fonte Nova e já temos mais leitos de UTI que no pico da doença, mas é preciso entender que abrir leitos não é o caminho para CONTER a #Covid19. Enquanto não temos vacina para todos, o caminho é a PREVENÇÃO. Use máscara e evite aglomeração. — Rui Costa (@costa_rui) February 23, 2021

A subsecretária da Saúde, Tereza Paim, explica que há dificuldade em mobilizar profissionais. “Neste momento é preciso reconhecer que há uma dificuldade na mobilização de profissionais intensivistas, que são especializados no atendimento e tratamento de pacientes graves. Além do número reduzido, muitos já atuam em outras unidades e não tem mais carga horária disponível ou estão exaustos em virtude dos 11 meses de pandemia”, afirma.

Os interessados poderão obter o edital no site www.comprasnet.ba.gov.br e, em caso de dúvidas, podem enviar um e-mail para dlc.licitacao@saude.ba.gov.br.