Edital vai selecionar ideias de mulheres para superar efeitos da covid-19

Um edital voltado para mulheres será lançado nesta terça-feira (2) pela prefeitura. O objetivo é achar soluções inovadoras criadas ou gerenciadas por mulheres para ajudar a população a superar os efeitos da pandemia da covid-19. O 2º Desafio de Impacto Salvador Resiliente - Mulheres e Tecnologia será divulgado em meio virtual a partir das 16h30 de hoje.

As interessadas poderão encontrar informações e se inscrever no site https://linktr.ee/salvadorresiliente.

Este é o segundo edital que a prefeitura lança com a Global Resilient Cities, a Fundación Avina e o BID Lab. Por meio dele, serão selecionadas dez startups geridas por mulheres. As participantes selecionadas vão passar por formação e capacitação oferecidas pelo Sebrae-BA.

Após um período de três a seis meses de mentoria e aceleração, três dessas startups serão selecionadas para receber, cada uma delas, um aporte de 8 mil dólares não reembolsáveis do BidLab. O recurso vai possibilitar que esses negócios estejam em funcionamento em um prazo de um ano.

“Esse edital é um apoio, um início para fazermos projetos-pilotos que possam ser instalados no futuro. Para a economia resiliente, é muito importante dar apoio aos pequenos negócios, pois esses são os que geram o maior número de empregos e os que mais estão sofrendo nesse momento por conta do isolamento social”, afirma a diretora de Resiliência da Secis, Adriana Campelo.

O painel inicial terá a participação do diretor do programa Cidades Resilientes, Eugene Zapata; da diretora da Fundación Avina no Brasil, Glaucia Barros e do titular da Secis, João Resch Leal.

O 2º Desafio Impacto Resiliente é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis); a Global Resilient Cities, estratégia desenvolvida pela Fundação Rockfeller; a Fundación Avina e o BID Lab. A ação também conta com o apoio do Sebrae-BA e de algumas empresas e empreendedores de na área de Tecnologia no país.