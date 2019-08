Editorial com nova modelo baiana antecipa três tendências do Verão

"Sonhos existem para tornarem-se realidade", já dizia Walt Disney. E a modelo Juliana Lírio, 20 anos, é a prova disso. Morando em Brumado, interior da Bahia, a bela sempre teve vontande de ser modelo. Em junho, desse ano, veio a oportunidade. "Soube que uma agência de Chapecó estaria na minha cidade fazendo seletiva para novos talentos. Então decidi participar", conta. Mas nem todo começo é fácil. Sem dinheiro para se inscrever nessa ação, que envolvia workshops e sessão de vídeos e fotos, contou com ajuda financeira de familiares e amigos. Porém, essa era a primeira etapa do processo, que poderia render um contrato com uma agência.

A segunda, aconteceria em Salvador, mas os recursos chegaram ao fim. "Já tinha desistido. Entretanto, fiz pirulitos de chocolate para arrecadar dinheiro e pagar as pessoas que me ajudaram na primeira fase", revela. Foi durante essa venda, que surgiu um anjo da guarda. O dono de uma loja do comércio local de Brumado, se comoveu com a história de Juliana, e se ofereceu para pagar a passagem, a hospedagem e a alimentação em Salvador. Dizendo que cabia a ela, pagar a inscrição, com a venda dos pirulitos. Caso, não conseguisse, um estágio na loja estava garantindo.

Foi o ânimo que a jovem precisava. Quando divulgou a história nas redes sociais conseguiu uma visibilidade, chamando atenção até do organizador do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, que repostou a história no perfil do insta. Hoje, está agenciada pela Mega Models Bahia, a um passo de concretizar tudo que sonhou. Em primeira mão, posa para nosso editorial, estrelando três tendências para o Verão.

Neon

O flúor acende o Verão. Body (R$ 149,99) e pochete ( R$ 149,99), ambos Adidas. Cardigã ( R$ 139,9) e short ( R$ 99,9), os dois by Youcom. Brincos ( R$ 39,9) e sandália ( R$ 99,9), da Renner.

Créditos: Renato Rebouças

Latinidade

O shape latino é pintado por cores fortes. Blusa ( R$ 119,9) e mule ( R$ 99,9), daRenner. Short ( R$ 99,9) by Youcom. Brincos, brechó da Betty ( R$ 30).

Créditos: Renato Rebouças

Tie dye

Hora do tingimento com estética artesanal . Blusa manga comprida ( R$ 59,9) e bermuda ( R$ 59,9), tudo Renner. Camiseta ( (R$ 59,9) e cinto (R$ 39,9), da Youcom. Meia e sandália acervo.

Créditos: Renato Rebouças

Créditos: Renato Rebouças



Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas) / Beleza: Hallison Costa(@hallisoncosta) / Produção de moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) / Modelo: Juliana Lírio(@juliriio) da Mega Models Bahia (@megamodelbahia)