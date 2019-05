Editorial de moda mostra que dá para aliar conforto e estilo durante a gravidez

A gravidez é um momento marcante na vida da mulher, afinal, gerar um novo ser, sentir crescer dentro de si uma vida é uma experiência única. Mãe de primeira viagem, a modelo Gleice Silva, 21 anos, está bem animada com a chegada de Eloah. Grávida de 7 meses, a proximidade do nascimento só alimenta a imaginação. "A gente se pega pensando, como serão os olhos, os cabelos, a pele da criança. Só me resta agradecer e pedir para que venha com saúde", diz a futura mamãe. Ninguém duvida que a gestação transforma o corpo da mulher - ressalta as curvas e a barriga cresce (por um bom motivo). Portanto, algumas mudanças na hora de vestir são válidas. Mas gravidez não quer dizer falta de atitude. Não é preciso limitar o estilo e podar a criatividade. "Apenas me adaptei. Acabei pegando algumas roupas mais leves da minha irmã, que já é mãe. Sempre prezo pela fluidez e pelo conforto," conta a sábia Gleice.

Faça a grávida estilosa, investindo em itens como calças de malha, que são versáteis, e podem combinar com estampas tropicais ou animal print. No jeans, boa escolha é o macacão que dá mais espaço para a barriga e possui uma cintura baixa ajustável. Os tops faixa também são confortáveis e frescos. E quem disse que não é possível investir na sobreposição? Coletes alongados, blazeres oversized e trench coats são aliados cheios de estilo para compor produções.

Urbano Cool

O macacão jeans alia estilo e praticidade, inclusive para uma gestante. A peça única da Forever 21 (R$169,90) é usada com um top floral por baixo da Farm (R$ 159,00). O argolão dourado (R$ 39,90) acende o look, by Forever 21 .

Mix descolado

Misturar estampas é um truque fashion consagrado e certeiro para injetar bossa à produção. Seguimos essa dica com o top faixa camuflado (R$49,90) da Forever 21, mais calça em animal print (R$168) by The Finds. O colete pelúcia (R$188) alonga a silhueta. Ele também é da multimarcas baiana. Os brincos (R$ 35,90) arrematam o visual e estão disponíveis na fast-fashion americana.

Sexy, mama

Grávida de body? Pode sim. Basta escolher uma modelagem confortável. Este usado na produção é da Forever 21 (R$ 89,90). O trench coat (R$ 238,00) by The Finds garante elegância e a calça pantacourt (R$ 315,50) da Foorli mantém a paleta de cores terrosas. Argola (R$ 39,90) da Forever 21.

Fotos: Renato Sanatana (@renatosantanasantos)/ Beleza: Hallison Costa (@hallinsoncosta) / Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) / Modelo: Cleyce (@preetagley) da One Models Bahia (@onemodelsoficial)