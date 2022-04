Ednilson Sacramento lança série sobre Turismo Acessível; confira piloto

A série Pela Luz dos Olhos Teus é um projeto documental em vídeo que realiza um citytour acessível pela cidade de Salvador. Recriando a experiência de caminhar pela cidade, um carrinho elétrico circula pelo Pelourinho documentando pontos turísticos do lugar.

As imagens são acompanhadas por audiodescrição, recurso de acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão cuja aplicação também funciona como guia turístico no documentário.

“Eu costumo dizer que o filme é como uma janela de trem”, conta Ednilson Sacramento, que assina o roteiro e a direção do projeto. “Sempre que viajo desperto atenção para um problema ainda invisibilizado, de pessoas e espaços despreparados para receber o turista com deficiência, e que me fizeram querer pensar o turismo. Paralelo a isso, fui descobrindo muitas pessoas fazendo turismo acessível em museus, parques e isso me chamou a atenção”, declara.

O primeiro episódio de Pela Luz dos Olhos Teus foi lançado no World Travel Market Latin America (WTM Latin America), feira internacional de turismo que acontecerá em São Paulo entre os dias 5, 6 e 7 de abril.

O roteiro do episódio piloto circula pelas regiões do Terreiro de Jesus, Praça Castro Alves, Praça Municipal, Praça da Sé e Largo do Pelourinho. Após o lançamento, o vídeo será disponibilizado no Youtube.

“Em nossa cidade eu percebo que os atrativos mais recentes oferecem alguma acessibilidade arquitetônica, como a Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai, mas essa acessibilidade é incompleta. Salvador ainda não tem um programa de acessibilidade cultural. Se uma pessoa vai visitar a cidade em cadeira de rodas não tem um roteiro divulgado pelos órgãos públicos sobre quais espaços são acessíveis e como é possível desfrutar a cidade”, avalia.

O documentário tem captação e edição de vídeo feita por Cadu Oliveira, roteiro de audiodescrição de Clara Carybé, narração de Adriana Urpia e gravação e edição da audiodescrição de Sérgio Nunes.

Podcast

Além do trabalho com o documentário, Ednilson também é responsável pelo podcast Cultura & Acessibilidade, que aborda a acessibilidade no turismo, tanto no Brasil quanto no exterior, em suas mais diversas etapas. O programa entrevista agentes e guias de turismo, gestores, viajantes e pesquisadores para posicionar o turista com deficiência como consumidor e gerador de renda, além de difundir o turismo acessível como um direito das pessoas com deficiência.

O podcast está disponível no Spotify e tem entre as pessoas entrevistadas Fátima Monteiro, dona da agência de viagens Accessible Tour; Guiga Davi, especialista em turismo de aventura acessível; Ricardo García, consultor em acessibilidade no turismo com atuação na Europa, e Débora Haupt, proprietária de um airbnb diferente: uma casa na árvore acessível para cadeira de rodas.