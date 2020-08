Edson Gomes mostra sua força e ganha placa do YouTube

Considerado o maior nome do reggae na Bahia e um dos maiores nomes da cena nacional, Edson Gomes acaba de ser agraciado pelo YouTube por ter conseguido um grande feito. O cantor e compositor nascido em Cachoeira, que não tinha seu canal na plataforma, resolveu criá-lo para interagir com os admiradores durante esses meses em que não pode estar nos palcos, realizando apresentações presenciais. O que ele não esperava, era atingir a marca de mais de 100 mil seguidores em menos de dois meses. O feito não passou despercebido pelo YouTube, que fez questão de registrar e enviar a placa especial ao artista. Bastante surpreso – e muito feliz pela conquista – Edson Gomes publicou uma foto ao lado da placa em suas redes sociais. A força de Edson é tamanha que, mesmo não fazendo televisão nem tocando sempre nas rádios, ele arrebata multidões onde se apresenta.

O reggaeman baiano Edson Gomes (Foto: Divulgação)

Ivete Sangalo é indicada para prêmio em Orlando

Ser indicada e ganhar prêmios não é novidade na carreira de Ivete Sangalo. Ela já deve ter perdido a conta. E a cantora, mais uma vez, está em evidência. Dessa vez, ela foi indicada no Prêmio Focus Brasil Awards Orlando 2020 (EUA) na categoria show brasileiro em turnê, que foi apresentado na Florida Cup 2020, antes da pandemia do coronavírus. Organizado pelo jornalista e produtor baiano Carlos Borges, o Focus Brasil (que já premiou artistas como Daniela Mercury, Margareth Menezes e Carlinhos Brown) é realizado em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Itália, entre outros.

O Samba do Batifun pede passagem

O Grupo Batifun, formado por Junior Luiz, Marcelo Timbó e Fernando Rufino, se apresenta pela primeira vez no Cine Drive-In Bahia nesse sábado (29), a partir das 17h. Com um repertório refinado, os rapazes prometem muito samba e alegria para o público neste novo modelo de entretenimento. Há 22 anos que o Batifun vem sendo uma referência no samba da Bahia. Instalado no estacionamento externo do Shopping da Bahia, sentido Caminho das Árvores, o Cine Drive-in Bahia segue com uma programação semanal diversificada. Dentro de uma estrutura grandiosa, o projeto segue à risca todos os protocolos e recomendações do Ministério da Saúde. E, a partir de agora, o público terá a possibilidade de assistir shows e espetáculos do lado de fora do carro, dentro do metro quadrado reservado para a própria vaga.

Armandinho faz Live em homenagem a Moraes



O grande músico Armandinho Macêdo realiza uma live nessa sexta (28), às 20h, em seu canal no YouTube, Acompanhado do irmão, o cantor André Macedo, Armandinho fará uma homenagem a seu grande amigo e parceiro Moraes Moreira, falecido em abril.

TUM-TUM-TUM*

1. O cantor Dilsinho vai correr o Brasil com a turnê do seu novo show Open House, com cenário, iluminação e figurino. A estreia nacional será neste sábado no Drive-In de Brasília. No início do mês, Dilsinho lançou seu DVD Open House, gravado em Recife/PE, no final de 2019. Ele é um dos maiores nomes do pagode da atualidade e ultrapassou a marca de dois bilhões de views em seus clipes no YouTube.

Dilsinho levará sua turnê para o Drive-In de Brasília (Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

2. Conhecida como Furacão Loiro, a cantora Márcia Freire realiza nesta qunta-feira (27) a live Minha História, a partir das 20h no seu canal no YouTube. Ela aproveita para lançar música nova Vento Forte. Quando era vocalista da Banda Cheiro de Amor, Márcia gravou inúmeros sucessos que até hoje ela mantém no repertório a pedido dos fãs.

3. Os cantores Guiga, Battata e Breno lançam nessa sexta-feira (28) um novo projeto: Desenhando Canção, através do canal homônimo do YouTube. E o primeiro clipe oficial é da música Para Te Guardar, que estará disponível nas principais plataformas streaming. O grupo não se rotula a nenhum gênero musical, fazendo música sem barreiras.