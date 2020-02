Edson mira triunfo no Ba-Vi para 'vingar' time principal

O time de aspirantes do Bahia vive dias de expectativa. Neste domingo (1º), o tricolor encara o Vitória, às 16h, no Barradão, pelo segundo clássico Ba-Vi da temporada 2020. Mas como no primeiro encontro, no dia oito de fevereiro, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, os dois times usaram as equipes principais, os atletas encaram o duelo como se fosse o primeiro.

O clássico, inclusive, vale mais do que todo o contexto que um BaVi carrega. O Bahia é o atual líder do Campeonato Baiano, com 11 pontos. A pontuação é a mesma do Vitória, segundo, mas o Esquadrão leva vantagem no saldo de gols. Por isso, os jogadores sabem que o triunfo no Barradão vai fazer a equipe descolar do rival e se isolar na ponta.

"Além do clássico em si, a gente sabe que eles são um concorrente direto na classificação, então a gente espera um resultado positivo para ficar distante deles e classificar bem". disse Edson, antes de concluir:

"Expectativa é a melhor possível. A gente está há 20 dias só treinando e com jogos-treinos. Voltar a jogar, e um Ba-Vi, a expectativa é voltar com o triunfo", afirmou o volante.

Na busca pelo triunfo, a equipe de Dado Cavalcanti tem buscado motivação justamente no time de cima, treinado por Roger Machado já que uma vitória na casa do Leão seria a chance de vingar o elenco principal pela derrota no clássico da Fonte Nova.

"Independentemente se é Nordeste, Baiano, equipe principal ou de transição, a gente está defendendo as cores do Bahia e vamos procurar dar alegria ao torcedor. Em se tratando de Ba-Vi, a gente procura sim vingar, mas vamos trabalhar firme para que a gente consiga", explicou Edson.

Lei do ex

No Barradão, Edson vai viver a experiência de disputar o primeiro clássico como profissional. E, torce até por uma possível 'lei do ex'. O volante teve uma rápida passagem pelo rubro-negro durante a base e por isso, sonha até em marcar um golzinho.

"Foi uma passagem rápida, no sub-20. Disputei três jogos em três campeonatos. Não joguei tanto. Foi uma oportunidade boa, porque foi a primeira vez que saí da minha cidade. No começo, foi meio difícil, mas acredito que hoje, no Bahia, espero defender bem. E quem sabe uma lei do ex?", disse ele.