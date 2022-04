Eduardo Bolsonaro compara Daniel Silveira a Jesus: 'Esse sorriso voltará'

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comparou o deputado federal Daniel Silveira (PRB-RJ) com Jesus Cristo, ao comentar a condenação do parlamentar. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e atacar instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Nossa maior referência foi o mais perseguido e mesmo assassinado com requintes de tortura. Se essa injustiça aconteceu com Jesus, não seremos nós a vir para a Terra para receber apenas aplausos. Esse sorriso da foto voltará, pois não há mal que dure para sempre. Se ele ainda não voltou é porque ainda não chegamos no final", escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhando uma foto em que Silveira sorri.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também postou uma mensagem de solidariedade a Silveira, pedindo que ele "aguente firme".

"A felicidade mantém você doce, dores mantém você humano, quedas te mantém humilde, provocações te mantém forte, mas somente sua força de vontade te mantém prosseguindo", escreveu, acrescentando que "o bem sempre vence o mal".

Silveira, que é apoiador de Bolsonaro, ficou conhecido ao aparecer em um vídeo quebrando uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), meses após ela ser morta no Rio.

O então candidato disse na época que retirou a placa porque ela cobria a sinalização com o nome oficial da praça onde estava colocada.