Eduardo pode desfalcar o Vitória na reta final da Série C

Titular no triunfo por 2x0 contra o Figueirense, Eduardo pode desfalcar o Vitória contra o São José-RS no jogo das 17h de domingo (10), no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. O técnico João Burse só saberá se poderá contar com o meia ou não na sexta-feira (8), quando o jogador será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Eduardo se envolveu em uma briga com o atacante Yan Costa, do Atlético-CE, durante empate em 1x1, na 10ª rodada da Série C do Brasileiro, no dia 11 de junho. Na ocasião, os dois se estranharam dentro das quatro linhas e foram expulsos. Na saída do campo, eles trocaram socos.

Integrantes do Vitória, o zagueiro Mateus Moraes e o auxiliar técnico Ricardo Amadeu se envolveram na briga e também foram expulsos, bem como o atacante Ewerton Potiguar, da agremiação cearense.

"Informo que, aos 47 minutos do segundo tempo, após expulsão de dois atletas, sendo um da equipe do Futebol Clube Atlético Cearense e o outro da equipe do Esporte Clube Vitória, quando ambos saíram do campo de jogo se encontraram na entrada do túnel que da acesso aos vestiários e começaram uma briga entre os dois, causando um tumulto generalizado entre os atletas reservas e comissões técnicas", registrou o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim na súmula da partida.

Enquadrados no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), os envolvidos serão julgados por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". A punição prevista é de quatro a doze partidas de suspensão. Após o jogo contra o Atlético-CE, o Vitória divulgou que multou os jogadores Eduardo e Mateus Moraes, além do auxiliar Ricardo Amadeu.