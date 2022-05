Educação com afeto: cuidado socioemocional e protagonismo são parte da tradição Salesiana

Adaptar-se a uma nova metodologia na forma de aprender nem sempre é um processo fácil para alguns alunos. Em 2022, além da volta presencial das aulas, estudantes do ensino médio estão tendo o seu primeiro contato com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que trouxe uma proposta inédita para as salas de aula. No caso de Handrick Silveira, 15 anos, além de uma nova dinâmica de aprendizado, ele está se adaptando também a uma nova escola, o Colégio Salesiano. Apesar de tantas novidades para processar, o jovem tem notado que um elemento presente na pedagogia salesiana tem tornado as coisas mais fáceis no seu dia a dia: o acolhimento.

“Realmente me surpreendeu. Como vim de outra escola, tinha a impressão de que um colégio religioso seria mais rígido, mas fui bem recebido por todos os meus colegas e professores”, explica.

“Tenho tido a oportunidade de conhecer melhor a história da escola e sua importância para a cidade e, também, para a Bahia, e isso está sendo uma experiência bem interessante. Vejo que o acolhimento é uma tradição, nada é imposto, e esse clima tem facilitado bastante esse meu primeiro ano no Salesiano”, diz.

Afeto, segundo a Especialista em Projetos Educacionais Maria da Purificação Santana, membro do Núcleo de Formação Continuada dos Salesianos Bahia, é um dos principais pilares do ensino na rede de escolas. Ela acredita que o acolhimento e o cuidado socioemocional são capazes de criar o ambiente ideal para o desenvolvimento dos alunos, sobretudo neste período em que as instituições buscam recuperar as dificuldades criadas durante a pandemia.

“A pandemia deixou muitas marcas nos estudantes e agora grande parte das escolas está mobilizando recursos para dar essa assistência socioemocional, mas isso já era uma característica do Salesiano. Isso faz da nossa metodologia atemporal. Ser atemporal é valorizar as tradições sem perder a visão do futuro”, afirma.

O trabalho de preservar a tradição de uma história centenária quando se fala em excelência de ensino, ao mesmo tempo que se mantém atento às rápidas mudanças dos tempos modernos, tem sido constante ao longo do tempo para os Salesianos, que em 2022 comemoram 125 anos de presença em Salvador.

Dentro da proposta da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que demanda das escolas uma educação integral que promova aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea, os alunos do Salesiano têm passado por um período de adaptação mais tranquilo, já que o olhar para as metodologias ativas faziam parte da pedagogia desenvolvida por Dom Bosco, estimulando o protagonismo juvenil e a formação integral do indivíduo.

Novo Ensino Médio

De acordo com o coordenador pedagógico do Colégio Salesiano Dom Bosco, Robério da Silva, preparar o aluno para ser protagonista da própria história sempre foi uma proposta da rede, porém tanto professores como alunos foram preparados cuidadosamente para este novo momento da educação do país. “Desde o ano passado, temos capacitado os professores. Os alunos do 9º ano, que iriam começar a viver o novo ensino médio em 2022, também passaram por uma preparação”, explica.

“Estimulamos o contato desses estudantes com as metodologias ativas e, este ano, estamos tendo uma grande resposta através das propostas que os alunos têm desenvolvido no Projeto Conexão 22”, completa.

A iniciativa dá aos alunos a opção de escolher uma entre quatro áreas de conhecimento disponíveis. A partir daí os jovens são orientados por professores e são estimulados a desenvolver projetos que serão postos em prática. “Temos um dentro do campo de ciências naturais, por exemplo, no qual os alunos estão elaborando um sistema de captação solar. E a proposta é que esse sistema seja aplicado nas escolas. Toda essa experiência tem movimentado e despertado o interesse dos alunos. É o verdadeiro sentido da aprendizagem na prática”, comenta Robério.

Para conhecer mais sobre a metodologia Salesiana acesse: salesianosbahia.com.br.



