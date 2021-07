Educadores de Camaçari, Candeias e Dias d’Ávila recebem capacitação sobre o consumo consciente e sustentabilidade

Professores da rede pública municipal de Camaçari e Candeias iniciaram, neste mês de julho, uma nova formação para trabalhar conceitos de consumo consciente e sustentabilidade em sala de aula. O objetivo é capacitar educadores do Ensino Fundamental para discutir temas como o uso do plástico e o descarte adequado de resíduos sólidos. A iniciativa é fruto da parceria entre Braskem, Instituto Akatu e as secretarias municipais de Educação de Camaçari e Candeias.

O novo ciclo de formação online de educadores tem o objetivo de expandir a atuação do projeto em Camaçari e fortalecer as ações de mobilização com foco em sustentabilidade já realizadas em Candeias. Cerca de 250 docentes e mais de 1740 alunos se inscreveram na plataforma Edukatu, rede de aprendizagem online com foco em consumo consciente do Instituto Akatu, desde o início da parceria com a Braskem em 2013.

Além de Candeias e Camaçari, o município de Dias d’Ávila também vai receber o projeto Edukatu no segundo semestre de 2021. A parceria realizada com a secretaria municipal de educação prevê a realização de um encontro on-line de sensibilização dos educadores da rede municipal em outubro, seguida da realização de atividades relacionadas à sustentabilidade e direitos humanos, que se estende até o primeiro semestre de 2022.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, o projeto está alinhado aos compromissos de desenvolvimento sustentável assumidos pela companhia. "Temos consciência do nosso papel como agentes de transformação da sociedade, por isso, investimos em iniciativas como essa, que propagam o conhecimento sobre o consumo consciente e o reaproveitamento dos recursos", afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Suporte pedagógico

Com o auxílio da plataforma Edukatu, os docentes podem realizar atividades interdisciplinares sobre consumo consciente de plástico e reciclagem com seus alunos. Para isso, eles têm acesso a uma série de conteúdos exclusivos, como jogos, vídeos e infográficos, que podem ser utilizados tanto de forma online quanto off-line e que proporcionam um aprendizado único sobre temáticas de sustentabilidade.

Educadores serão capacitados para que orientem seus alunos na observação de hábitos conscientes em suas casas e no combate a desperdícios. A iniciativa convida a comunidade escolar a refletir sobre o descarte de resíduos sólidos, estimulando escolas e famílias a destinarem diferentes materiais de forma adequada, contribuindo para o desenvolvimento de estilos de vida mais sustentáveis e preservando o meio ambiente.

Gabriela D’Amaral, da equipe de Educação do Instituto Akatu e líder do projeto, ressalta que a rede de aprendizagem Edukatu fornece todo o material necessário para que docentes trabalhem temas como uso do plástico, gestão de resíduos e reciclagem em sala de aula. “A retomada dessa parceria estimulará os professores a utilizarem ainda mais o Edukatu como plataforma de sensibilização para a adoção de estilos de vida mais sustentáveis e hábitos de consumo mais conscientes”, afirma.

Lígia Souza, da Secretaria Municipal de Educação de Candeias, afirmou que “o projeto Edukatu chega a Candeias, pelo segundo ano consecutivo com o objetivo de sensibilizar e mobilizar os educandos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. A plataforma e os encontros formativos são recheados de interação, materiais lúdicos e informativos tornando a conscientização uma atividade prazerosa e o aprendizado mais dinâmico. Essa proposta de sensibilização de trabalho para um mundo melhor vem estimulando professores, coordenadores, gestores e alunos do 1º ao 9º ano, serem agentes protagonistas da conscientização ambiental”.

No município de Camaçari, os encontros on-line começaram no dia 15 de julho, abordando a temática de consumo consciente e resíduo. A secretária de educação de Camaçari, Neurilene Martins, destacou que o formato online facilita a participação dos professores nesse contexto de pandemia. "Parcerias como essa, realizada com a Braskem, são fundamentais para qualificar a oferta de educação do nosso município, considerando que a educação na perspectiva da sustentabilidade é uma das grandes referências do currículo do município e da Base Nacional Curricular. Os conteúdos são pertinentes e necessários para essa mudança de mentalidade", pontua.

Carina Pires, representante da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, também abordou sobre a importância da parceria, especialmente, no contexto da formação continuada. “Os encontros formativos realizados pelo Instituto Akatu no projeto Edukatu tem contribuído, substancialmente, para o processo de sensibilização tanto dos educadores quanto dos educandos sobre a sustentabilidade, proporcionando movimentos pedagógicos a favor da aprendizagem sobre os conceitos e práticas de consumo consciente”.

O coordenador pedagógico da rede municipal de ensino de Dias d'Ávila, João Grilo, também ressalta a contribuição da formação para os docentes e estudantes. "Contar com o Instituto Akatu e a plataforma Edukatu para trabalhar a sustentabilidade, assim como caminhos para o consumo consciente, dinâmicas de reciclagem e de reuso para os professores, da Rede Pública Municipal de Dias d’Ávila, através de cursos de formação continuada, aproxima cada vez mais a escola das questões sociais, políticas, econômicas e humanas. Os alunos terão acesso às atividades diversificadas que dialogam com o cotidiano e conduzem para a mudança de atitude diante da preservação da vida, de forma integral."

O trabalho é aberto a professores de Ensino Fundamental, das modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mais informações sobre as ações nos municípios estão disponíveis na seção Campanhas da plataforma digital Edukatu.