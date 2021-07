Educandos da Fundac recebem vacina contra a covid-19 em Camaçari

Nesta quarta-feira (7), educandos que cumprem medida socioeducativa na Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), órgão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), foram beneficiados com a dose única da vacina contra o novo coronavírus. As doses administradas foram da Janssen, aplicadas em jovens entre 18 e 21 anos da Case Irmã Dulce, situada no município de Camaçari, uma das unidades da Fundac.



A vacina foi possível graças a articulação entre a Fundac e o município, tendo sido administradas pelos próprios profissionais da saúde da região. De acordo com a diretora do órgão, Regina Affonso, "sem dúvidas, esse é um dos ganhos mais significativos para o atendimento socioeducativo deste ano". Ela também lembra que os trabalhadores do órgão foram incluídos na lista prioritária, tendo quase que sua maioria já vacinada e no aguardo da segunda dose.



A expectativa agora é de que o benefício seja estendido para as demais unidades integrantes, localizadas na capital baiana e no município de Feira de Santana, o que beneficiará todos os educandos com idade compatível ao cronograma de vacinação.