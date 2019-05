Efeito Avianca: hotéis de Salvador registram ocupação de 53,18% em abril 

A rede hoteleira de Salvador apresentou em abril taxa de ocupação de 53,18% (em 2018, 58,62%) e diária média de R$ 234,25, representando um aumento de 9,39% em relação ao mesmo período do ano anterior (com R$ 214,15 de diária média), resultando em um Revpar (indicador ponderado de desempenho) de R$ 124,57. Estes dados foram divulgados nesta quarta-feira (08) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (ABIH-BA).

De acordo com Glicério Lemos, presidente da ABIH-BA a baixa taxa de ocupação é reflexo dos cancelamentos de vôos da Avianca. “A crise da Avianca, com cancelamentos de diversos vôos para Salvador afetaram negativamente a hotelaria neste mês de abril. Porém conseguimos aumentar a Diária Média, um dos grandes desafios do nosso setor. Como fizemos em anos passados, estamos retomando as ações visando divulgar o Destino Salvador, em parceria com o setor público, com os Road Shows e FAM Shows, visitando os principais mercados emissores de turistas”, afirmou Lemos.

Embora o desempenho do mês de abril tenha sido abaixo do esperado, no acumulado de janeiro a abril, os resultados foram positivos. Neste primeiro quadrimestre, a ocupação média de 2019 (66,56%) manteve-se próxima a de 2018 (68,40%), enquanto a diária apresentou crescimento de 18,10% (passando de R$ 249,36 em 2018 para R$ 294,50 em 2019). Como resultado, o Revpar teve um incremento de 14,92%, passando de R$ 171,55 em 2018 para R$ 196,02 em 2019.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no primeiro trimestre de 2019 o número de passageiros desembarcados em Salvador sofreu queda de 1,3% em relação a igual período do ano anterior, passando de 1.041.168 passageiros em 2018 para 1.027.281 em 2019.

Os números são fruto da Pesquisa Conjuntural de desempenho (Taxinfo), realizada em parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – seções Bahia e Brasil. Os dados são fornecidos diariamente pelos próprios hotéis ao Portal Cesta Competitiva e a média resultante constitui indicador para avaliar a evolução da atividade de hospedagem em nossa capital.