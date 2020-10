Élber diz que Bahia tem feito bons jogos e crê em volta por cima

A situação do Bahia na Série A do Brasileirão é delicada. Com apenas 12 pontos em 13 jogos e acumulando uma sequência de cinco partidas sem vencer em casa, o tricolor beira a zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação.

Mas, apesar do momento de crise, o atacante Élber acredita que o elenco do Bahia é qualificado e vai conseguir reagir no Brasileirão. Para ele, mesmo não conseguindo obter resultados positivos, o time vem fazendo bons jogos e não vai demorar para engrenar no torneio.

“A torcida sabe que o grupo vem apresentando um bom futebol. É nítida a nossa melhora em termos de jogo, mas infelizmente os resultados não estão sendo compatíveis com o que a gente vem apresentando. A gente quer cada vez mais estar melhorando e em cima disso sair com os três pontos, que nesse momento é o que mais importa para a gente", analisou ele.

Nesta quarta-feira (7), o Esquadrão tem mais um compromisso pela Série A. Às 19h15, o tricolor recebe o Vasco, pela 14ª rodada, no estádio de Pituaçu. Será a chance de voltar a vencer como mandante e tentar se distanciar das últimas colocações.

"Antes da partida contra o Sport a gente já sabia de todos os resultados, os resultados eram favoráveis e a gente foi com o pensamento de vencer e dar um salto na tabela, mas infelizmente não conseguimos o triunfo [...] A gente agora precisa somar os três pontos, independente se vai jogar bem ou não, e dar esse salto na tabela que a gente tanto precisa", afirmou o camisa 7.