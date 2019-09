Élber evita falar de titularidade e projeta meta para o 2º turno

Élber ganhou a camisa de titular na rodada passada do Brasileirão, contra o Corinthians. O camisa 7 do Bahia entrou no time para substituir Lucca, que, por ter sido emprestado ao tricolor pela equipe paulista, não podia atuar diante do ex-clube. A questão é que, apesar da derrota por 2x1, no Itaquerão, Élber agradou e pode ser mantido contra o Botafogo, quarta-feira (25), às 21h30, na Fonte Nova.

Será que o fato de ele ter sido escolhido para dar entrevista coletiva no Fazendão na véspera do jogo contra a equipe carioca confirma a titularidade? "Acho que não, acho que é mais para falar do último jogo", disse, em meio a risos. "Estou fazendo o meu trabalho como todos estão fazendo. Acho que independente do que o professor Roger colocar em campo, a gente vai estar pronto para fazer o melhor e voltar a vencer no campeonato para estar mais perto das primeiras colocações", afirmou Élber.

No primeiro turno, o Bahia perdeu para o Botafogo, por 3x2, no Engenhão. Erik, João Paulo e Cícero marcaram para o time carioca. Arthur Caike e Ernando anotaram os gols da equipe baiana.

"É um time que conhecemos já. Infelizmente no primeiro turno não conseguimos vencê-los, agora temos a oportunidade de, com o apoio do torcedor, conquistar os três pontos e estar lá em cima novamente. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Botafogo não vem em um momento muito bom tecnicamente, mas está ali perto da gente. Vai ser um jogo difícil como qualquer outro que a gente já teve".

Na atual temporada, o Bahia registrou a melhor campanha no primeiro turno na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Élber projeta repetir o feito no returno.

"Fazer o melhor segundo turno da história do Bahia também. Acho que hoje em dia tanto jogar fora quanto dentro de casa, se souber colocar o esquema de jogo, acho que fica muito igual. Esperamos que a gente possa conseguir mais triunfos fora de casa e consequentemente colocar o Bahia lá em cima".

Com 31 pontos, o Bahia é o 8º colocado na tabela de classificação. O Botafogo figura na 11ª posição, com 27 pontos.