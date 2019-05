Élber prometeu ao filho fazer gol no São Paulo; veja profecia

Quem tem filho pequeno tem grandes chances de conhecer a música Baby Shark, melodia que virou mania mundial entre a criançada. São 2,8 bilhões de visualizações no YouTube, e algumas delas certamente partiram do pequeno Théo, filho do atacante Élber, do Bahia.

O garoto de 3 anos foi responsável pela profecia feita pelo pai antes do tricolor enfrentar o São Paulo, no Morumbi, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em conversa com a esposa Letícia pela manhã, no dia da partida, ela passou para o jogador um recado da criança: “Bom diaaaa. Seu filho disse hoje que o papai vai fazer o gol do Daddy Shark”, contou, em conversa através do WhatsApp. Élber respondeu: “Bom dia, vida. Glória a Deus. Eu vou fazer”.

Placar do jogo: Bahia 1x0, gol de Élber. O atacante tornou a conversa pública depois da partida, através de uma publicação no Instagram. Com o resultado, o Esquadrão tem a vantagem de jogar pelo empate na próxima quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Nova. Antes, o time recebe o Fluminense, domingo (26), às 19h, pelo Brasileirão.

(Foto: Reprodução / Instagram)