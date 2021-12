Ele fica! Vitória vai renovar contrato de Dinei até o fim de 2022

O atacante Dinei seguirá no Vitória para a temporada 2022. O jogador de 38 anos terá o contrato renovado com o Leão e seguirá na equipe até o fim da Série C, previsto para terminar em outubro do ano que vem. A assinatura do novo vínculo será nesta terça-feira (14).

Presidente em exercício do clube rubro-negro, Fábio Mota já havia adiantado o interesse em manter o centroavante no elenco.

"Dinei está em fase de recuperação, o contrato vai ser prorrogado durante esse período, mas temos a intenção de que ele permaneça para a disputa da Série C", disse, em entrevista coletiva no início do mês.

Dinei foi contratado pelo Vitória em maio, após jogar pelo Jacuipense no Campeonato Baiano 2021. Mas, no fim de julho, o atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por cirurgia. Ele fez 14 partidas pelo rubro-negro neste ano, com dois gols marcados.

Essa, aliás, é a terceira passagem do centroavante pela Toca do Leão. Ele já tinha jogado pelo clube em 2008, quando disputou 14 jogos e anotou oito gols.

Depois, ele retornou em 2012 e ficou até 2014. Nesse período, fez mais 130 partidas e marcou outros 43 gols. Também participou da campanha da Série A do Brasileiro de 2013, quando o Vitória terminou em 5º lugar.

Somando as três passagens, Dinei atuou em 158 duelos pelo Leão e balançou as redes rivais 53 vezes.