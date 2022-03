'Ele ficou sem acreditar', diz primo de oficial morto em assalto a pizzaria

O oficial da Marinha Mercante Carlos Henrique de Azevedo Sampaio, 30 anos, demorou para aceitar de fato que estava sendo assaltado dentro de uma pizzaria em Lauro de Freitas na noite de quinta-feira (3). Segundo Hebert Pimenta, primo de Carlos Henrique, a vítima chegou à Torre de Pizza com a mãe, uma tia e uma prima. Quando os bandidos deram a voz de assalto, ele não acreditou. "Os bandidos entraram como clientes e logo depois levantaram e disseram: 'Acabou a brincadeira'. Ele ficou sem acreditar por se tratar de um restaurante de grande porte, tanto que ele e a mãe levantaram", diz.

De acordo com Pimenta, foi nesse momento em que Carlos Henrique foi baleado, ou seja, não houve reação por parte dele, conforme informação divulgada pela polícia, muito menos a luta corporal relatada por funcionários da Torre de Pizza. Apesar do restaurante informar que entregou imagens à polícia, o primo da vítima contesta a informação. "O pessoal do restaurante disse à família que as câmeras estão quebradas e que não há seguranças no estabelecimento. Como pode isso num estabelecimento de um porte desse?", questiona Pimenta.

Ele disse ainda que Carlos Henrique estava com os parentes comemorando a ida para uma outra empresa do setor naval. "Ele estava trabalhando muito para conseguir esse emprego. Era o sonho dele. No dia que consegui a contratação, saiu para celebrar e houve essa fatalidade", lamenta o primo.

O enterro de Carlos Henrique será ainda hoje no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. A família não informou o horário.

Em nota, a Torre de Pizza lamentou o episódio. "A Torre de Pizza lamenta o ocorrido no início da noite desta quinta-feira, dia 3, na unidade de Lauro de Freitas. A administração do local informa que está dando toda assistência à família da vítima. O restaurante conta com sistema de segurança e nos seus quase 40 anos de atividade nunca passou por algo semelhante", diz o comunicado.

Assalto e morte

De acordo com funcionários do Restaurante Torre de Pizza, Carlos Henrique chegou ao local por volta das 18h, pouco após a abertura do estabelecimento. Instantes depois três homens chegaram em um HB-20 branco, se dividiram e sentaram em mesas diferentes como se fossem clientes. Posteriormente, o trio anunciou o assalto e começou a recolher os pertences dos clientes.

Na mesa onde estavam Carlos Henrique e a família, funcionários relataram que ele teria reagido e dado uma 'gravata' em um dos bandidos, sem perceber que ele estava acompanhado. A família nega essa versão e diz que Carlos somente se levantou da mesa.

Ainda de acordo com funcionários do restaurante, a polícia foi acionada e não demorou para chegar ao local, mas Carlos Henrique já estava morto e os bandidos já tinham fugido. De acordo com Ian Fontes, do setor de marketing da Torre Pizza, três homens chegaram ao restaurante no HB-20, sendo que ficou no carro e os outros dois entram e se passaram por clientes. "O que sabemos é que a vítima estava comemorando algo e reagiu à abordagem e foi baleada", contou Fontes. Ele confirmou que os clientes foram assaltados, mas não soube dizer se os bandidos chegaram a levar algo da vítima.