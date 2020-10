Elefante-marinho sai do mar e começa a andar pelas ruas no Chile; vídeo

Um elefante-marinho foi visto entre as ruas da cidade litorânea de Puerto Cisnes, no Chile, na noite desta quarta-feira (6). O animal de grande porte é típico do hemisfério sul e circulava desorientado e perdido por um bairro residencial.

Um indivíduo adulto desta espécie pode atingir seis metros de comprimento e pesar até quatro toneladas.

Os moradores publicaram imagens do animal nas redes sociais enquanto ele se arrastava pelas ruas de asfalto – ele atravessou mais de dez quarteirões. A vizinhança, com o auxílio da guarda-costeira, conseguiu capturar o animal.

CHINA AFETANDO OS ANIMAIS !

Com a escassez dos barcos de pesca na Costa do Chile devido ao vírus chinês e essa pandemia maldita, um Elefante-marinho que perseguia barcos de pescados foi procurar comida pelas ruas da cidade, causando surpresa geral. O PLANETA ESTÁ MODIFICADO ! pic.twitter.com/m5pE6gLrVm — erga pfizer (@ErgaPfizer) October 6, 2020

De acordo com o jornal "La Tercera", o animal foi devolvido ao mar. Nicolás Leiva, agente do Serviço Nacional de Pesca e Agricultura disse à rede CNN en Español que é "completamente natural" que esse animal seja encontrado na região.