Eleições e memes deram o tom na semana

Lula é eleito presidente pela 3ª vez

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o 39º presidente da República no último domingo (30) ao derrotar em segundo turno o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Ao fim da apuração, Lula ficou com 50,90% (60,3 milhões de votos), e Bolsonaro, com 49,10% (58,2 milhões de votos). Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito governador com 4.480.464 votos (52,79%) contra 4.007.023 votos (47,21%) de ACM Neto (União Brasil).

Manifestações antidemocráticas

Milhares de eleitores de Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições presidenciais, tomaram estradas e locais em frente a quartéis do Exército por todo país sem aceitar o resultado eleitoral. A maioria deles pedia - e alguns ainda pedem - intervenção militar, o que configura crime. Por todo o país, rodovias foram bloqueadas causando transtornos e desabastecimento em alguns lugares. Após determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar começaram desobstruir as vias. Ao todo, segundo a PRF, mais de 4 mil motoristas foram multados e mais de 30 pessoas foram presas.

Óleo volta a aparecer

O aparecimento de óleo em praias da Bahia ganhou um novo capítulo. Pesquisadores da ONG Grupo de Amigos da Praia (GAP) denunciam, em relatório publicado na última terça-feira (1º), que manchas surgiram em 192 km de faixa nas praias do sul do estado em outubro. A organização recebeu mais de 89 denúncias com registros de novos focos de fragmentos. Mais de 700 kg foram coletados no último mês. Ilhéus, município com o mais extenso litoral do estado, foi a região mais atingida.

Campeã Mundial

A brasileira Rebeca Andrade sagrou-se campeã mundial de ginástica artística. Um ano depois de conquistar o ouro na prova do salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a paulista de 23 anos ganhou também o Mundial, cuja edição deste ano está sendo disputada em Liverpool, na Inglaterra. E dessa vez a medalha dourada é na modalidade que premia a ginasta mais completa do planeta, o individual geral, cuja final aconteceu na quinta-feira (3). É a mesma em que Rebeca ficou com a prata na Olimpíada.





Memes da semana - edição pendurado no caminhão

Um manifestante bolsonarista acabou pendurado na carroceria de um caminhão, em Caruaru, ao tentar impedir o motorista de passar pelo bloqueio feito por eleitores do presidente Jair Bolsonaro. A cena acabou gerando dezenas de memes que tomaram as redes sociais. Escolhemos os melhores:

O manifestante virou um brinquedo para ser pendurado na frente de qualquer veículo

A foto com o trio do Saiddy Bamba no Carnaval de Salvador ganhou um novo elemento

O manifestante foi parar até na capa do Abbey Road, clássico álbum dos Beatles. Que perigo para os membros da banda!





Bombou no site do CORREIO (mais lidas da semana)





1 - Precatório do Fundef será pago a educadores nesta sexta-feira (28) - São beneficiados 10.247 profissionais, com o repasse de R$ 69,8 milhões.

2 - Agentes de limpeza são ameaçados com arma após remoção de adesivos de campanha na Barra - Um homem em um veículo os ameaçou com uma arma. A Guarda Municipal foi chamada e deu apoio.

3 - Pesquisa aponta virada histórica e vitória de ACM Neto no segundo turno - No entanto, o cenário apontado pelo Instituto Veritá acabou não acontecendo, com o candidato Jerônimo Rodrigues (PT) vencendo o pleito estadual.

4 - Imagens comprovam execução de policial que colaborava com segurança de ACM Neto - A ação, que aconteceu em 27 de setembro, em Itajuípe, resultou na morte do subtenente Alves e deixou ferido o sargento D'Almeida.

5 - Morador do Stiep ganha R$ 100 mil no Nota Premiada; veja ganhadores - Foram contemplados 91 moradores de 22 cidades do estado. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 55 foram para Salvador e 35 para o interior.

11 títulos

Brasileiros o Palmeiras chegou ao conquistar o Campeonato Brasileiro 2022 na última quarta. O feito foi alcançado com quatro rodadas de antecedência, com a derrota do Internacional para o América-MG. O último título dos paulistas havia sido em 2018.