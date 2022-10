Eleições: mesão da apuração do CORREIO tem alta de 189% em visualizações; reveja

A segunda edição do programa Mesão da Apuração do CORREIO foi visualizada por 110.593 pessoas, entre as 17h e as 23h33 deste domingo (dia 2). Na edição anterior, em 2020, foram 38 mil visualizações, o representa agora um aumento de 198%.

Em 6h33 de transmissão pelo Instagram, Facebook e Youtube do jornal, a audiência das mais diversas cidades da Bahia, de outros estados brasileiros e até do exterior puderam acompanhar em tempo real o processo de apuração dos votos para a Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa da Bahia.

Os jornalistas Jorge Gauthier, Donaldson Gomes, Vinícius Harfush e Isis Cedraz levaram para os expectadores todas as atualizações das urnas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apresentando em primeira mão o avanço do processo de apuração na Bahia e nas demais unidades da federação. A transmissão contou com a participação de Vitor Xavier, secretário de planejamento do TRE-BA, da cientista política Gabriela Messias e do neurocientista Jailson Pinheiro.

A interação do jornal com os leitores pelas redes sociais aconteceu durante todo o dia, quando foram publicados conteúdos exclusivos fotos, vídeos e cards com interações e informações para os leitores. A jornalista Daniela Leone apresentou boletins especiais no Instagram do CORREIO. Somando-se o resultado do Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e TikTok, a cobertura eleitoral do jornal nas redes sociais atingiu 3. 353.295 de contas nas redes sociais.