Eleições: vereador de Monte Santo, na Bahia, sofre atentado a tiros

O vereador Domingos de Souza Santana, conhecido como Dominguinhos (PSC), sofreu um atentado a tiros, por volta das 21h do útimo sábado (10), no povoado de Mandassaia, município de Monte Santo, no Nordeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a vítima afirmou que um homem efetuou quatro disparos contra ele - nenhum o acertou - e, logo depois, atirou contra a casa do seu filho, na tentativa de atingí-lo. Ninguém ficou ferido e o criminoso fugiu em seguida.

O vereador chamou a polícia depois da tentativa do ataque. O comando do 5º Batalhão de Polítcia Militar disse ter realizado buscar, varreduras e abordagens no povoado e nas estradas das redondezas, mas o acusado não foi loicalizado.

O fato foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Monte Santo. Ainda não há informação sobre em que circunstâncias a tentativa de homicídio aconteceu. O vereador acredita em motivações políticas.