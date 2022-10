Elenco do Bahia é recebido com protesto no desembarque em Salvador

A fase ruim que o Bahia vive na Série B do Brasileirão ganhou mais um capítulo. Nesta quarta-feira (5), um dia depois do empate por 1x1 com o Novorizontino, a delegação tricolor foi cobrada por torcedores de uma organizada do clube durante o desembarque no aeroporto de Salvador.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, os torcedores questionam os jogadores sobre a queda de produção da equipe nos últimos jogos. O Bahia não vence há cinco partidas. Acuados no saguão do aeroporto, os atletas pararam para ouvir os protestos. A Polícia Militar acompanhou a reunião.

Igor Torres tentando se justificar, após afirmar que “se fosse fácil era 22 assistindo e 60.000 jogando”. Torcida Organizada se fez presente no aeroporto hoje para conversar com os jogadores e colocar as coisas nos trilhos para a reta final da Série B. Em busca do acesso! pic.twitter.com/TpZLVbJHow — Matheus Barbaço ???????? (@matheusbarbaco) October 5, 2022

Com 53 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. A distância para o 5º colocado é de quatro pontos, mas pode cair para três em caso de vitória do Ituano sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

Em busca de recuperação, o Esquadrão tem mais cinco jogos até o fim da temporada. Três em casa e dois fora. O primeiro deles será neste sábado (8), contra o Brusque, às 16h, na Fonte Nova.