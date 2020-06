Elenco do Bahia passa por nova bateria de testes para covid-19

A semana de treinos do Bahia começou com mais uma rodada de testes para covid-19. Na manhã desta segunda-feira (22), ao chegar na Cidade Tricolor, o elenco e comissão técnica passaram por uma nova bateria de exames.

Os testes fazem parte do protocolo de saúde montado pelo Bahia no retorno das atividades presenciais. Além dos exames periódicos para saber se os atletas estão infectados com o vírus, os jogadores entregam diariamente ao departamento médico um questionário com informações clínicas de familiares.

Há duas semanas jogadores, membros da comissão técnica e outros funcionários foram testados para o coronavírus. Dois jogadores apresentaram o vírus, mas estavam assintomáticos. Eles foram isolados do restante do grupo e o Bahia chegou a preparar um esquema especial de treinos para a dupla. A identidade dos atletas não foi divulgada.

Apesar do retorno aos treinos presenciais, o Bahia ainda não sabe quando voltará a entrar em campo por uma partida oficial. Ainda não existe definição sobre a retomada das competições. Até a pausa no calendário, o tricolor estava disputando o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, previsto para começar em maio, teve o início adiado.