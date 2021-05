Elenco do Bahia retorna a Salvador e se reapresenta na sexta

A delegação do Bahia já está de volta a Salvador. A equipe desembarcou na cidade na manhã desta quarta-feira (19), no retorno da Argentina. Na terça (18), o tricolor perdeu por 1x0 para o Independiente, em Avellaneda, cidade da Grande Buenos Aires, pela 5ª rodada da Sul-Americana.

Após a chegada na capital baiana, os jogadores foram liberados e ganharam a quinta-feira (20) de folga. O grupo tem reapresentação marcada para sexta-feira (21), pela tarde, no CT Evaristo de Macedo.

A derrota para o Independiente complicou a vida do Esquadrão na Sul-Americana. O Bahia caiu para o segundo lugar do Grupo B, com oito pontos, enquanto o time argentino assumiu a ponta, agora com 11. Vale lembrar que só o líder avança.

Desta forma, a equipe do técnico Dado Cavalcanti terá que vencer o Montevideo City Torque na última rodada, em Pituaçu, e torcer para derrota do Independiente. Só que o Rei de Copas joga em casa contra o Guabirá, lanterna da chave. Os dois duelos da última rodada serão na próxima quarta-feira, dia 26, às 19h15.