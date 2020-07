Elenco reforçado: Vitória promove três jogadores do sub-23

O elenco do Vitória ganhou mais três reforços nesta quinta-feira (16). Atletas da equipe sub-23, o atacante Samuel, 19 anos, e os zagueiros Matheus Morais, 19, e Nuno, 22, foram promovidos ao elenco principal. Com a promoção deles e a contratação do atacante Mateusinho, ex-Guarani, o técnico Bruno Pivetti passa a ter 41 jogadores à disposição para disputar quatro competições: Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Após ser testado para covid-19, Matheus Morais já iniciou o treinamento na Toca do Leão nesta quinta-feira. Nuno e Samuel se apresentarão na sexta-feira (17). Eles não foram os únicos reforços do grupo. O treinador Rodrigo Chagas, da equipe sub-20, agora passará a trabalhar como auxiliar técnico de Bruno Pivetti, que já conta com Flávio Tanajura exercendo a função.

O lateral direito Van foi liberado para correr ao redor do gramado. Ele sofreu um trauma no ombro após cair durante o coletivo de quarta-feira (15) e passou por exames. A previsão é que ele treine normalmente na sexta-feira (17). O Vitória encara o Botafogo-PB na próxima quarta-feira (22), às 20h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, no recomeço da Copa do Nordeste.