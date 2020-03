Eles não são baianos mas cantaram Salvador e a Bahia como se fossem

Neste domingo, 29 de março, Salvador ou São Salvador, como bem retratou Dorival Caymmi, comemora 471 anos. Em função da pandemia do coronavírus não haverá festa. E não poderia mesmo. Por isso, como uma forma de homenagear a primeira capital do Brasil, selecionamos oito músicas que falam da cidade, da Bahia e do seu povo, sua cultura e seus costumes, compostas por compositores que não nasceram aqui. Mas nos retratam tão bem quanto o insuperável Dorival Caymmi com suas canções brejeiras e praieiras. Ou Gilberto Gil, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Saulo, Luiz Caldas, Carlos Pitta e tantos outros que exalam o dendê no sangue.

Ary Barroso: Na Baixa do Sapateiro

Mineiro da cidade de Ubá, Ary Barrosos compôs um dos maiores sucessos em homenagem aos baianos. A música Na Baixa do Sapateiro fala da paixão por uma morena que teria encontrado no local, ficou apaixonado mas não foi correspondido. Reza a lenda que ele teria comprado essa música de um compositor baiano. Verdade ou não, Na Baixa dos Sapateiros caiu no gosto popular e hoje é um clássico. Foi gravada por Gal Costa, Caetano Veloso, João Gilbeto, João Nogueira, Elis Regina, Dorival Caymmi entre outros.

***

Herivelto Martins: A Bahia te Espera

Carioca da cidade de Rodeio, atual Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. É um samba exaltação que fala da "Bahia da magia, dos feitiços e da fé; Bahia que tem tanta igreja Que tem tanto candomblé". Foi gravada primeiro Dalva de Oliveira, depois regravada por Maria Bethânia.

***

Paulo Diniz: Quero Voltar Pra Bahia

Pernambucano da cidade de Pesqueira. Em parceria com o amigo e compositor Odibar, a música "Quero Voltar Pra Bahia" presta homenagem a Caetano Veloso, que se encontrava exilado em Londres (junto com Gilberto Gil) de 1969 a 1971.

***

Denis Brean: Bahia com H

Paulista da cidade de Campinas. Outro samba que relata o encanto de um "forasteiro" pela terra da felicidade. "Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seu segredo serei baiano também". A música foi gravada entre outros por João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

***

Geraldo Pereira: Falsa Baiana

Mineiro de Juiz de Fora. A música retrata uma mulher que, mesmo vestida com os trajes da autêntica baiana não tem o gingado e a malemolência das baianinhas: "A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda/ Ninguém bate palma, ninguém abre a roda/ Ninguém grita ôba, salve a Bahia, Senhor! Gal gravou no disco Legal e no antológico show/disco Fa-Tal. Mariene de Castro também regravou.

***

Sebastião Cirino: Cristo Nasceu na Bahia

Mineiro de Juiz de fora. A música, composta em parceria com Duque questiona se Cristo nasceu mesmo em Belém, segundo os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus, na província romana da Judeia. Dizem que Cristo / Nasceu em Belém A história se enganou/ Cristo nasceu na Bahia, meu bem/ E o baiano criou.

***

João Nicolau Carneiro Firmo (Bala): Bahia De Todos Os Deuses

Carioca nascido no Morro do Salgueiro. A música composta em parceria com Manoel Rosa, foi o enredo da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 1969.Quem puxou o samba na avenida foi Elza Soares. Até hoje é um dos sambas mais lembrados e cultuados. "És a rainha da beleza universal/ Minha querida Bahia/Muito antes do Império/Foste a primeira capital.

***

Mack Gordon e Harry Warren: Chica Chica Boom Chic

Polonês e Norte Americano são os compositores dessa música, um samba exaltação gravada por Carmem Miranda (a portuguesa que mostrou ao mundo a beleza e o charme da baiana e sua indumentária). A música foi apresentada em "Uma Noite no Rio" de 1941, sendo o número de abertura do filme. Carmen canta a letra da canção em português e Don Ameche, seu parceiro de cena, a letra em inglês. "O meu ganzá faz "Chica Chica Boom Chic"/ P'rá eu cantar "Chica Chica Boom Chic"/Uma canção o "Chica Chica Boom Chic"/meu coração faz "Chica Chica Boom Chic",E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem, canjerê também numa batucada. Ivete Sangalo regravou essa canção.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida

O Salvador Unida é uma iniciativa do Jornal CORREIO em parceria com o Sebrae, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio do Fecomércio, Sotero Ambiental, Acomac, Salvador Bahia Airport, Fieb, Hapvida, Ademi, Viltalmed, Intermarítima, Claro, Hapvida e Hospital da Bahia.