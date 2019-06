Elevador despenca do 7º andar e deixa cinco pessoas feridas no Parque Bela Vista

Cinco pessoas ficaram feridas após um dos elevadores do prédio Prado Empresarial despencar do sétimo andar, no final da tarde desta terça-feira (11), no bairro do Parque Bela Vista, em Salvador. As vítimas são uma mulher e quatro homens, com idade entre 22 e 36 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h30. Ao CORREIO, o tenente Júlio César, que coordenou a operação, disse que não é possível informar as causas do acidente.

Prédio tem sete andares (Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

Segundo o tenente, ao menos três vítimas tiveram fraturas de gravidade não esclarecida e, as demais, lesões leves. Todas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). A última pessoa socorrida, um homem, foi retirado do local por volta de 18h30.

"O importante é que todas as vítimas saíram conscientes e receberam o socorro adequado. As causas, só a perícia vai poder informar", se limitou a dizer.

De acordo com pessoas que trabalham no prédio, que tem sete andares, o elevador estava no último andar quando despencou. Segundo os bombeiros, a altura equivale a, aproximadamente, 20 metros. A Polícia Militar também esteve no local, que foi isolado até a chegada do socorro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um homem com fratura exposta de joelho e tornozelo foi levado para o Teresa Lisieux. Uma segunda vítima foi levada para o Hospital do Subúrbio com fratura exposta no tornozelo esquerdo e traumatismo craniano e uma mulher foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) com suspeita de fratura de fêmur e tíbia. Há ainda um homem com suspeita de fratura no pé esquerdo, mas com uma fratura no tornozelo esquerdo confirmada.

Os nomes das vítimas e as idades não foram informados.