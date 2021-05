Elevador Lacerda ganha iluminação especial para o Maio Amarelo 

A iluminação amarela que colore o Elevador Lacerda, durante todo mês, faz referência ao Maio Amarelo. A ação da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), em parceria com a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), busca conscientizar a sociedade sobre atitudes que promovem um tráfego mais seguro.

Durante todo este mês, diversas ações serão realizadas dentro da campanha. Na próxima quarta-feira (12), acontecerá o colóquio virtual do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PnaTrans). Também está prevista uma sessão técnica para todos que integram o Programa Vida no Trânsito de Salvador (PVT), no próximo dia 20.