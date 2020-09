Elias diz que Bahia precisa resgatar confiança para voltar a vencer

A situação do Bahia no campeonato Brasileiro é delicada. Em sem vencer há nove jogos, o tricolor bateu no fundo do poço da Série A e agora segura a lanterna da competição.

Quem está chegando agora tenta analisar os problemas da equipe e encontrar soluções para ajudar o time. Esse é o caso do volante Elias. Integrado ao elenco desde a última sexta-feira (25), ele diz que o tricolor parece ter perdido a confiança e precisa se recuperar logo para voltar vencer no campeonato.

"Pelo elenco, uma equipe muito forte, que venho acompanhando desde o ano passado, pelo trabalho do Roger [Machado, ex-treinador do Bahia]. Fez um campeonato muito bom. Neste ano, perdeu um pouco a confiança. Confiança se perde muito rápido. Para você retomar a confiança, demora. É trabalhar, não tem o que fazer. Trabalhar mais, tentar se empenhar mais nos jogos, ser mais duro com a partida, e vencer. Voltar a vencer. Não tem outro jeito. Para tirar o Bahia dessa situação, é voltar a vencer os jogos", disse o jogador.

Contra o Botafogo, nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Engenhão, em jogo atrasado da primeira rodada, o Bahia vai ter a chance de quebrar o incômodo jejum. Elias deve ficar no banco pela primeira vez e ser opção para Mano entre os reservas.

"O Campeonato Brasileiro é longo. Estamos com um terço do campeonato, tem muita coisa ainda para acontecer. Outras equipes vão ter uma fase ruim como o Bahia está tendo. Vai de a gente sair o mais rápido possível dessa situação, não deixar acumular, para que a gente possa pensar em tirar o Bahia dessa situação. Não pode deixar para pensar nisso lá no final da competição, senão não consegue. Já tem que ser na próxima partida. E é isso que a gente vai tentar colocar em prática contra o Botafogo", continuou o volante de 35 anos.