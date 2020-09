Elias se juntará ao Bahia em Curitiba e revela metas de renovação

Anunciado como novo reforço do Bahia nesta quinta-feira (24), o volante Elias vai ser integrado ao elenco tricolor sexta (25). Em entrevista divulgada pelo clube, o jogador de 35 anos revelou que viajará para Curitiba, onde o grupo está para a partida contra o Athletico-PR, no sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada.

"Nem sei se posso falar, mas já vou encontrar o pessoal em Curitiba. Quem me conhece sabe que sou fominha, quero jogar todos os jogos, mas depende da comissão técnica. Se tiver regularizado, estou à disposição. Chega de descansar", afirmou o jogador, que está em São Paulo.

A estreia diante do time paranaense depende da regularização. O nome de Elias precisa ser publicado no Boletim Informativo da CBF até essa sexta-feira. O volante explicou ainda que vinha treinando no Santos e está em condição de jogar. Ele saiu de lá por causa da punição da Fifa ao clube paulista, que está impedido de registrar novos jogadores.

"Já vinha treinando. Antes da pandemia vinha treinando, conversando com alguns clubes. Infelizmente, tivemos essa pandemia que parou o mundo. Eu continuei treinando com meu preparador, que deu suporte, mesmo online. A gente conseguiu fazer treino de força. Mantive nível de força quando cheguei no Santos. Agora é só colocar a chuteira e ir para o treino para ter condição de pouco a pouco atingir 90 minutos", continuou o jogador.

Ainda durante a conversa, Elias elogiou o trabalho que o Bahia tem desenvolvido nos últimos anos e explicou que o contrato firmado possui metas para renovação automática. O vínculo assinado é válido até fevereiro de 2021, quando a temporada 2020 será encerrada.

"Futebol não tem outra coisa a falar. Se eu produzir, vou renovar o contrato. Se não produzir, clube tem todo direito de procurar outro jogador. O Bahia propôs isso, eu aceitei. Conversei com Mano sobre isso. Minha intenção é ter essa renovação automática caso eu cumpra as metas", finalizou o volante.