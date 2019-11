Elogiado contra o Palmeiras, Wanderson fala sobre disputa na zaga

O início de Wanderson com a camisa do Bahia tem sido discreto. Comprado do Athletico-PR durante a pausa para a Copa América, o jogador entrou em campo apenas duas vezes com a camisa tricolor - ambos nos jogos contra o Palmeiras pelo Brasileirão.

Apesar das poucas chances que recebeu, o zagueiro ganhou elogios pela atuação no empate com o Palmeiras, por 1x1, na Fonte Nova. Em entrevista na manhã desta terça-feira (19), durante a reapresentação do elenco no Fazendão, Wanderson falou sobre a disputa por uma posição na defesa e projetou uma briga mais intensa em 2020.

"No meu ponto de vista, Juninho e Lucas vem fazendo um grande campeonato. Até comentei com Claudinho que, quando a gente chega em uma certa idade, tem que respeitar os companheiros. É dessa forma que eu vejo. Eu continuei trabalhando, assim como Xandão, Ignácio e Ernando, e estamos respeitando eles, que estão em um momento muito bom. É continuar trabalhando e, quando surgir a oportunidade, aproveitar. Só que ganha com isso é o Bahia", afirmou o defensor.

"Quando eu cheguei, disse que era meu primeiro time na Bahia, e sou natural daqui. Acho que vai ser um grande ano. O Bahia está fazendo um grande trabalho com essa administração. Vai ser um grande ano. Já vi que o Bahia postou o novo CT. Isso vai crescer a estrutura. Vai ser um ano de benção não só na minha carreira, como no clube", continuou Wanderson.

No Fazendão, o Bahia voltou aos treinos na manhã de hoje e iniciou a preparação para enfrentar o Goiás, adversário do próximo domingo (24), no estádio Serra Dourada.

Para a partida, Wanderson voltará a ficar como opção no banco e Juninho retomará o posto de titular ao lado de Lucas Fonseca. Além dele, o Bahia tem os retornos de Artur e Guerra. O trio ficou fora da partida contra o Palmeiras por força contratual.

Outro que volta a ficar à disposição é o meia Marco Antônio. Ele está recuperado de entorse no pé e treinou normalmente hoje.