Elon Musk deixa negociação de compra do Twitter

O bilionário Elon Musk desistiu de comprar o Twitter. Em um documento enviado para órgão regulador dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (8), o empresário alegou que há violação material nas disposições do acordo e, por isso, resolveu deixar as negociações. A transação era avaliada em US$ 44 bilhões.

Em junho, o bilionário reiterou que a questão de contas falsas no Twitter está entre assuntos "não resolvidos" com os quais ele precisava lidar antes de completar sua aquisição da empresa de mídia social.

Em maio, o CEO da Tesla e da SpaceX suspendeu temporariamente a compra do Twitter, ao questionar dados sobre o porcentual de contas falsas na rede social.

Na época a ação do Twitter subia 1,06% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Desde janeiro, no entanto, o papel acumula perdas de cerca de 13%.