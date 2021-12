Elon Musk é eleito 'Personalidade do Ano' pela revista 'Time'

O empresário sul-africano Elon Musk foi escolhido como personalidade do ano de 2021 pela revista americana Time, segundo divulgou nesta segunda-feira (13) a publicação.

Aos 50 anos, o fundador da SpaceX e CEO da Tesla teve destacados os investimentos em novas tecnologias, além da incursão pela área de viagens espaciais.

(Foto: Divulgação)

"O 'Personalidade do Ano' reconhece a influência, e poucas pessoas foram mais influentes que Elon Musk na vida na Terra, e potencialmente fora dela também", diz o editor-chefe da revista, Edward Felsenthal.

Musk é a pessoa mais rica do mundo - superou esse ano Jeff Bezos, fundador da Amazon. O patrimônio de Musk é avaliado em US$ 188 bilhões, o que equivale a mais de R$ 1 trilhão na cotação atual.

Em 2020, a revista seguiu uma tradição de reconhecer presidentes eleitos e deu a distintição a Joe Biden e a vice, Kamala Harris. Na edição de 2019, quem foi escolhida foi a ativista Grega Thunberg, que aos 16 anos se tornou a mais jovem personalidade do ano a estampar a capa da revista.

Enquete

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi eleito na semana passada como a Personalidade do Ano 2021 em uma enquete on-line no site da revista. Essa pesquisa não tem ligação com a escolha editorial que é tradição anual da Times.

No texto informando o resultado da enquete, a revista chama Bolsonaro de "líder controverso" e diz que a escolha dos leitores identifica os mais influentes "para o bem ou para o mal".