Elsimar Coutinho completa 89 anos com festão em sua casa de praia

O médico baiano Elsimar Coutinho e a mulher Teresa (foto Sidney Haack/divulgação)



O médico baiano Elsimar Coutinho, que desenvolveu o primeiro anticoncepcional de uso prolongado, festejou seu aniversário, sábado, com uma grande festa em sua casa de praia, localizada no condomínio Parque Interlagos, no Litoral Norte. Embalada por show do cantor Daniel Boaventura, a noite reuniu cerca de 250 convidados e contou com buffet e decoração assinados por Milton Martinelli.

Elsimar, que completou 89 anos, mantém clínicas em Salvador e São Paulo. “Sou apaixonado por minha profissão”, nos disse o cientista, que recebeu amigos e familiares ao lado da esposa, Teresa Coutinho.

Sensorial

Logo mais, ao fim do dia, a OR irá lançar a OR Experience ao público baiano. A loja sensorial estará localizada no Green Mall do Hangar Business Park, na Paralela, e promete apresentar os produtos imobiliários de uma forma diferenciada. No espaço, a incorporadora irá disponibilizar recursos interativos que visam possibilitar a experiência através dos cinco sentidos (tato, visão, audição, paladar e olfato). “O conceito da OR Experience se baseia na tendência de comportamento onde o alto nível de exigência do cliente é a base para a criação de uma estrutura que oferece muito mais do que o conforto – ela oferece inovação e sustentabilidade”, nos disse Eduardo Pedreira, diretor superintendente da OR no Nordeste.

Presença

A empresária Veruska Pithon, dona do grupo A Fábrica, que possui 14 óticas na Bahia e em Sergipe, já confirmou presença na 5 ª edição do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia, que irá acontecer no dia 6 de junho, no restaurante Lafayette, na Bahia Marina. Na ocasião, Veruska irá presentear alguns convidados com óculos especiais de marcas internacionais.

Criatividade

A capital baiana será palco, pela segunda vez, de um dos maiores eventos da indústria criativa já realizados no Nordeste, o Scream – Salvador Creativity and Media, que irá acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro, no Centro Histórico, com atividades diversificadas e foco em diferentes temas. Em sua primeira edição, o evento abordou assuntos como inteligência artificial, startups, diversidade, pinkwashing, financiamento coletivo, arte de rua, identidade e construção de marcas.

Expansão

A Clion, clínica de oncologia integrante do Grupo CAM, acaba de inaugurar uma nova unidade na orla do Rio Vermelho. Com 1.800m², conta com 20 consultórios, 14 leitos, 6 apartamentos, farmácia oncológica e auditório para reuniões.

Festa

Ao lado do marido, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Silvia Jatahy recebeu convidados, sábado, para comemorar os 15 anos da filha Maria. A festa aconteceu no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, e, além dos adolescentes, amigos da aniversariante, também reuniu diversos nomes do meio jurídico.

Design

Eliana Sanches, diretora criativa do Studio Reina, agência de comunicação voltada para curadoria de conteúdo nas áreas de design, arquitetura e decoração, está em Salvador. Hoje, às 19h, ela ministra a palestra Ideias, Tendências e Inspirações de Milão na loja Natuzzi Itália, na Alameda das Espatódeas. Sanches sabe tudo sobre o assunto – ela, inclusive, já dirigiu a extinta revista Casa Cláudia.