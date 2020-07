Elsimar Coutinho tem problemas renais e pulmonares, diz novo boletim

O médico Elsimar Coutinho continua internado na UTI do Hospital Aliança. Segundo boletim divulgado pela unidade nesta quarta-feira (22), ele segue sob ventilação artificial, com estratégia protetora pulmonar, sedado e confortável. O médico, de 90 anos, foi diagnosticado com covid-19 no início da semana.

Segundo o boletim, Elsimar tem Síndrome Respiratória Aguda Grave e hoje apresenta disfunção pulmonar e renal. O caso "inspira cuidados", mas o paciente está tendo todos os cuidados, afirma o hospital.

Elsimar está internado desde segunda-feira (20), quando foi levado para a unidade de saúde após apresentar dificuldade para respirar. Lá, ele passou por um teste que deu positivo para a covid-19. No novo boletim, o novo coronavírus não é citado.

O médico é referência mundial no campo da reprodução humana. Ele se formou em farmácia e depois medicina pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Em seguida, fez pós-graduação em endocrinologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, França, e no Instituto Rockfeller, em Nova York, EUA. Ficou conhecido como defensor dos benefícios da supressão da menstruação para mulheres, que observou pela primeira vez nos anos 60, quando era pesquisados da Ufba.

Leia o boletim:

O Hospital Aliança informa que o paciente Elsimar Metzker Coutinho encontra-se internado na UTI do Hospital Aliança desde a segunda-feira (20/07) em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nas últimas 24 horas, permaneceu sob ventilação artificial, com estratégia protetora pulmonar, sedado e confortável. Apresenta disfunção pulmonar e renal. O médico assistente é o infectologista, Dr. Roberto Badaró, do corpo clínico externo do Hospital. O quadro clínico do paciente inspira cuidados e ressaltamos que todos os recursos disponíveis estão sendo oferecidos.