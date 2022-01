Em 10 dias, 5 locais são arrombados perto do Comando-Geral da PM

Nem mesmo o prédio imponente do Comando-Geral da Polícia Militar é capaz de intimidar a ação dos criminosos. Em dez dias, foram sete casos de arrombamentos em cinco estabelecimentos na Rua Carlos Gomes, a cerca de 100 metros do Quartel do Largo dos Aflitos, onde está concentrada toda a cúpula da PM.

Dois deles aconteceram no mesmo dia em que o Convento das Mercês foi arrombado na madrugada desta segunda-feira (10). "Quando a secretária chegou para trabalhar nesta manhã, encontrou tudo revirado. A janela da cozinha estava escancarada. Foi como ele teve acesso às dependências", contou Marcos Barbosa, presidente do Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado da Bahia (Sindmoto-Ba), que pela manhã, prestou queixa na 1° Delegacia (Barris).

O sindicato funciona no primeiro andar de um prédio de quatro pavimentos. "Ele escalou as paredes e caminhou sobre as colunas laterais até chegar à janela", relatou José Raimundo Batista, secretário-geral do sindicato. O bandido levou um monitor, uma máquina fotográfica, ventilador, tablet, carregador e um tênis. "Só a máquina fotográfica custa R$ 12 mil. Ele ainda forçou uma outra porta, para tentar pegar outros objetos, mas acabou desistindo", disse Batista. O Sindmoto-BA não tem câmeras.

Ladrão escalou paredes do prédio e entregou pela janela (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

No mesmo dia, bandidos roubaram diversas telhas do posto de combustível BR. Um dos frentistas disse que usuários de drogas estariam por trás de tudo isso. "Eles entraram pelo teto. Na verdade, eles queriam levar algo de valor pra comprar droga, mas não encontraram. Então, resolveram retirar uma boa parte das telhas, provavelmente para tirar alguma grana pra comprar crack. Aqui está cheio desse pessoal fazendo isso", disse ele.

O posto já foi alvo dos bandidos outras duas vezes: no dia 1º e em 31 dezembro. Em ambas situações, ladrões levaram fios. "Parece até que um deles é eletricista. Nos dois casos, desligaram a chave de uma espécie de subestação, que fica aqui no fundo do Largo (dos Aflitos) e arrancaram todo os cabeamentos. Eles ainda quebraram o cadeado da oficina e levaram algumas ferramentas. Não levaram uma geladeira, porque não tinham como sair sem chamar a atenção nas pessoas.", relatou outro frentista. O local tem sistema de monitoramento.

Ladrões levaram toda a fiação elétrica de posto de combustível (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Os bandidos não pouparam nem um templo religioso. No dia 2, eles invadiram a Igreja Internacional da Graça de Deus, após conseguirem forçar uma grade que antecede uma das portas de acesso. "Eles chegaram a quebrar o balcão da cantina para levar alguns utensílios, mas desistiram porque não dava para passar os objetos pelo buraco que abriram na grade", contou uma das fiéis que atua na administração da igreja.

No dia 31, foram duas ações no mesmo prédio onde está situado o Sindmoto-BA. "Pegaram um rádio, panelas e fardos de arroz e feijão. Depois quebraram tudo, sujaram também. Isso está virando rotina e nada é feito e nós ainda temos que arcar com os prejuízos", pontuou Hélio Costa, dono de um restaurante.

A segunda invasão aconteceu num depósito de uma loja de tecidos. Mas nada levaram. "Eles entraram depois de arrombar uma das portas. Mas a minha salvação foi que na hora o alarme tocou e deixaram tudo para trás", contou ele.

Diante dos casos relatados, a reportagem solicitou um posicionamento à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Secretaria de Segurança Pública.

Em nota, a PM disse que "segundo informações do 18º Batalhão, responsável pelo policiamento na Avenida Carlos Gomes, a unidade não foi acionada para atender as ocorrências citadas. No entanto, após tomar conhecimento dos fatos, o comando da unidade intensificou o policiamento na região com o aumento de rondas motorizadas (carros e motos) e as abordagens a pessoas e a veículos".