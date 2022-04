Em apoio à Ucrânia, Pink Floyd lança 1ª música inédita após 8 anos; ouça

O Pink Floyd quebrou um hiato de oito anos sem novos lançamentos para fazer uma homenagem à população ucraniana com a canção inédita Hey Hey Rise Up, divulgada nessa quinta-feira (7). A última vez que o grupo lançou uma canção original foi em 2014, com The Endless River.

No single, inspirado na canção de protesto The Red Viburnum In The Meadow, David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt e Nitin Sawhney juntam-se ao cantor ucraniano Andriy Khlyvnyuk, que deixou sua turnê nos Estados Unidos e voltou para a Ucrânia, para lutar por seu país.

A banda britânica pretende doar os rendimentos com a faixa ao Fundo de Ajuda Humanitária da Ucrânia. “Queremos arrecadar fundos para instituições de caridade humanitárias e elevar a moral. Queremos expressar nosso apoio à Ucrânia e, dessa forma, mostrar que a maior parte do mundo pensa que é totalmente errado uma superpotência invadir um país democrático e independente”, disse David Gilmour.

Ouça: