Em áudio, Tom Cruise ameaça demitir equipe por não seguir protocolos de covid

Um dos principais astros de Hollywood, o ator Tom Cruise está realmente levando os protocolos a sério nas gravações do novo filme da franquia "Missão Impossível". De acordo com o jornal britânico "The Sun", Cruise ameaçou demitir membros da equipe de filmagem caso eles não seguissem as regras de proteção contra a covid-19.

"Estou no telefone com cada p**** de estúdio de noite, seguradoras, produtores, e eles estão nos olhando e nos usando para fazer seus filmes. Vocês entendem a responsabilidade que têm? Se vocês não conseguirem ser razoáveis e eu não conseguir lidar com sua lógica, vocês estão demitidos", diz o áudio atribuído ao ator.

A bronca do super astro americano foi gravada no set de Londres das gravações de "Missão Impossível 7". De acordo com pessoas próximas à produção do filme, a gravação é verdadeira, mas não há informações sobre quando ela ocorreu. Perguntada sobre o ocorrido pelo jornal britânico, a assessoria de imprensa de Tom Cruise não quis tecer comentários sobre o acontecimento.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as gravações da clássica franquia de ação — em que Cruise interpreta o agente Ethan Hunt — tiveram de ser suspensas no mês de fevereiro, pois estavam sendo filmadas em Veneza, na Itália, um dos primeiros epicentros da covid-19 no mundo.