Em busca da primeira vitória na temporada, Leão visita o Atlético

O Leão busca a primeira vitória na temporada 2021 e quer presentear seu torcedor com ela nesta quarta-feira (24), quando visita o Atlético, às 16h, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Será a segunda partida dos clubes no atual Campeonato Baiano.

O horário vespertino tem motivo: o jogo estava inicialmente programado para as 19h30, mas foi antecipado em função do toque de recolher decretado pelo governo da Bahia das 20h às 5h.

Vencer é importante não apenas para melhorar a posição do Vitória no estadual como para dar confiança para a estreia na Copa do Nordeste - receberá o Santa Cruz, sábado (27), às 16h, no Barradão.

O rubro-negro tem um ponto e está na terceira colocação após o empate em 3x3 com o Unirb na estreia. A Juazeirense lidera e o Atlético é o vice-líder, ambos com três pontos. O adversário do Vitória ganhou do Fluminense de Feira fora de casa, no Joia da Princesa, por 1x0.

“Existe a necessidade de ter a vitória, até porque o Campeonato Baiano é uma competição que nós estamos dando também importância. Estamos iniciando uma competição com muitos jogadores da casa, mesclando com jogadores experientes. A necessidade maior nesse segundo jogo é ter o resultado positivo que vai nos dar uma confiança maior para o nosso trabalho”, afirmou o técnico Rodrigo Chagas.

O Vitória teve uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Atlético. Depois de estrear na quarta-feira passada, deveria ter entrado em campo no sábado, dia 20, contra o Vitória da Conquista, mas um surto de covid-19 no clube do interior fez a partida ser adiada. O tempo livre foi aproveitado principalmente para fazer correções no sistema defensivo.

“Foi muito bom ter essa semana para ajustar o equilíbrio defensivo, a transição defensiva, trabalhamos muito essas questões”, contou Rodrigo, que está confiante na primeira vitória no Baiano. “A gente tem a necessidade de ter resultado positivo. É o fator de maior motivação. Obter uma vitória para que a gente possa ter um equilíbrio nessa competição. Não vai faltar competitividade e alegria de jogar, com qualidade”, prometeu.

MESMO TIME

Rodrigo Chagas vai repetir a escalação que mandou a campo contra o Unirb. “Sim, até porque a equipe fez um bom jogo, ótimo primeiro tempo. Segundo tempo pecamos em algumas situações. Acredito que em um primeiro momento essa formação é a mais adequada”, confirmou o treinador em entrevista coletiva ontem.

Com isso, o Leão irá a campo com Yuri, Van, João Victor, Wallace e Leocovick; João Pedro, Fernando Neto e Eduardo; Vico, Samuel e David.

As novidades estarão no banco de reservas. O centroavante Aníbal e o volante Gabriel Bispo foram relacionados pela primeira vez.

Emprestado pelo Palmeiras, Aníbal já vem treinando com o elenco desde a mini pré-temporada. Oficializado ontem, o jogador de 20 anos está regularizado e apto a estrear. Filho de mãe brasileira e pai paraguaio, ele defendeu a seleção do país vizinho nas categorias de base. É o segundo reforço anunciado pelo clube em 2021. O primeiro foi o volante João Pedro.

Já Gabriel Bispo retorna após empréstimo ao Juventude. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas nenhum acordo prosperou.